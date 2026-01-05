女同事拆夥讓他不捨！下秒「熊抱36秒」醋夫氣炸…揩油男下場曝光

記者洪正達／高雄報導

陳男不捨女同事要拆夥，下秒竟「熊抱」對方表達不捨，後面在對方丈夫的驅使下遭女同事提告。（示意圖／Pakutaso）

高雄陳姓男子在某建築公司任職，某日自認與女同事未來在工作上可能不再有合作機會，竟然從後方「熊抱」女同事長達36秒，女同事這時提醒上方有監視器後，陳男才罷休，後來女同事丈夫得知後氣炸要她提告，案經高雄高分院審理後，考量陳男認已認罪和解，於是從輕判處6個月，得易科罰金。

判決指出，陳男與女同事在同一間建設公司任職，由於土地開發業務需要相互配合，但女同事丈夫認為2人已過從甚密，堅決反對2人合作；直到2024年8月28日下午2點多，2人在處理公務告一段落後，女同事準備從1樓玄關穿鞋離去，陳男認為2人同在一起處理業務的時間已結束，於是從女同事後方「熊抱」36秒後，女同事經過掙扎並轉頭向他表示上方有監視器拍攝中，陳男才罷休

後來女同事丈夫得知此事後怒不可遏，要求女同事要提告，後續經檢方偵結後依強制猥褻罪起訴，一審遭判處9個月徒刑，但陳男不服上訴要求輕判；高雄高分院審理後，考量他改口認罪且已賠償和解，因此改判6個月刑，如易科罰金以1000元折算一日，全案可上訴。

不良行為，請勿模仿！

