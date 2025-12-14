女同學大隊接力摔倒！「他拍肩安慰」挨告性騷 律師曝1關鍵：能免則免

生活中心／黃依婷報導

網友的兒子拍肩安慰跌倒的女同學，隨後被告上性平。（示意圖／資料照）

未經他人同意，以言語、行為、肢體或影像等方式，造成對方感到冒犯、羞辱、不適或恐懼，侵害其人格尊嚴與身體自主權，都可能被指控為性騷擾。律師林智群也分享，有網友的兒子因為在運動會時安慰跌倒的女同學「妳那麼漂亮，這樣哭會變醜」，隨後被告上性平，讓他也不禁提醒「身體接觸能免則免」。

【】發文，一名網友為了他兒子打抱不平，學校運動會大隊接力，一個女生跌倒，導致全班最後一名，那個女生委屈的哭了，因為網友兒子是體育股長，看到覺得他有責任安慰她，就過去拍她肩膀並說「別哭了，妳那麼漂亮，這樣哭會變醜，大家都沒怪妳」，怎料就被對方告上性平。

林智群提到，那個女生覺得拍肩這個動作讓她不舒服，是性騷擾，也分析「不知道他們是小學還是國中高中？如果已經上國中，還是小心一點比較好，那個時候男女之別已經出來了，身體接觸能免則免」。

林智群透露，性騷擾的案子，通常是看幾點，你有沒有做出行為？對方有沒有不舒服？這個動作在一般情況下是否逾越人際往來分際？現在是有拍肩，且對方也不舒服，接下來就是看第三點了。

貼文曝光，引來網友留言，「覺得女生的反告不可思議」、「沒有矯枉過正⋯之嫌嗎？人和人之間越來越冷漠了」、「下次她再哭就隨便她好了，有夠難相處的」、「通通不講話也會變成沒有人安慰，全班都冷漠」、「同學之間拍肩安慰叫性騷擾？難道是拍相反邊了嗎」。

不過也有人認為，「是說安慰內容為什麼要著重女生的外在？雖然可能很像爸媽在安慰小女兒，可是你也不是她爸爸啊」、「雖然不會告，但男生如果碰我，我會心裡不舒服」、「沒有看到現場狀況，且只聽一方的說詞，建議不要評斷」、「這就跟路上看見老人跌倒不能扶起來是一個道理，社會給我們太多不必要的教訓」。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

