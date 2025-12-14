女同學比賽失常 他拍肩安慰被告性騷！律師點3關鍵：能免則免

一名擔任體育股長的男學生，在運動會上安慰失常的女同學，輕拍肩膀說「別哭了」卻被對方告上性平。（示意圖／Unsplash）





安慰變性騷？律師林智群分享，一名擔任體育股長的男學生，在運動會上安慰失常的女同學，輕拍肩膀說「別哭了」卻被對方告上性平，引起不小的討論。

林智群在臉書分享一則案例，有家長為兒子打抱不平表示「當時學校運動會正在舉行大隊接力，一個女生跌倒導致全班最後一名，那個女生委屈的哭了，兒子是體育股長，看到覺得他有責任安慰她，就過去拍她肩膀，說『別哭了，妳那麼漂亮，這樣哭會變醜，大家都沒怪妳』，沒想到那個女生覺得拍肩這個動作讓她不舒服，是性騷擾，兒子就被告上性平了」。

因該名家長未透露孩子年紀，對此林智群先是分析「如果已經上國中還是小心一點比較好，那個時候男女之別已經出來了，身體接觸能免則免」。

律師分享一則案例。（圖／翻攝自林智群 臉書）

林智群接著點出性騷擾的3點關鍵，表示「性騷擾的案子，通常是看幾點『有沒有做？對方有沒有不舒服？是否逾越一般人際往來分際？』」，並進一步指出「目前男學生的案子，是『有做、對方也不舒服』，接下來就要看第3點了」。

貼文一出立刻引起不小的討論，有不少網友替男學生說話，表示「沒有矯枉過正之嫌嗎？」、「下次她再哭就隨便她好了，有夠難相處的」、「性平過頭了」，但也有網友認為男學生的行為的確有些問題，指出「不要亂碰很難嗎？」、「問題恐怕在他講話的內容不像是安慰人的話」、「說那句妳那麼漂亮幹嘛」，其餘則覺得「沒有看到現場狀況，且只聽一方的說詞，建議不要評斷」。

網友看法不一。（圖／翻攝自林智群 臉書）

