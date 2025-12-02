女同學飛25國爽玩！自稱「普通家庭不富裕」她傻眼 網揭1關鍵

一位女子表示女同學曾出國到25國自由行，卻說自己家庭經濟狀況普通不富裕，讓她忍不住懷疑自己的價值觀。（示意圖／資料照）

每個人的家庭經濟狀況不同，因此價值觀有時可能會天差地別。一位22歲女子近日發現，有位女同學家裡有好幾棟房子、車子，曾到亞洲、歐洲、中東25個國家玩過一輪，沒想到女同學卻說自己「普通家庭，不是富裕」，讓她忍不住好奇，難道是自己的眼界太狹隘？貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛指出，女同學的意思家裡平時往來的族群中，只是普通、不算富裕，而非跟整個國家水準相比較。

原PO在Dcard發文表示，女同學英法德三語都很厲害，雖然有愛馬仕和香奈兒的名牌包，但不會整天拿出來炫耀，家裡有好幾棟房子，家裡的車子則是豪華品牌、國民品牌都有，不過女同學每當聊到家庭經濟狀況時，都會說自己「普通家庭，不是富裕」。

原PO指出，最近她發現女同學的社群小帳，得知對方曾經到亞洲、歐洲、中東25個國家玩過一輪，女同學卻說自己不算富裕，出去玩要考量預算、不能無上限大手大腳花錢，讓原PO忍不住懷疑自己的價值觀，「是我眼界太狹隘嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「她的理解，應該是指她家來往的人裡面她自家不算最富裕那群」、「有沒有一種可能，在她的生活圈真的不算特別富裕，可能別人出國都而是頭等艙，她只能搭商務艙，所以她不覺得自己特別有錢，真的覺得富裕、貧窮是比較出來的」、「妳們的圈子不一樣，沒啥好講的啊，妳的富裕跟她的富裕就不是同一件事情」。

