女同袍醉了扶進房間「順便」睡了她！海陸少校遭開鍘不服提告仍定讞

記者洪正達／高雄報導

小蔡趁著女同袍酒醉硬上，被軍方開鍘後不服上訴被駁回。 （示意圖／PIXABAY）

海軍陸戰隊少校軍官小蔡（化名）2024年某日與女同袍出差期間，因見到對方不勝酒力便陪她進入房間，沒想到就此性侵得逞，後續遭軍方開鍘後，小蔡不服上訴高雄高等行政法院，但仍被駁回定讞。

判決指出，小蔡為陸指部戰鬥支援大隊少校通信官，卻於2024年5月29日任職海軍司令部督察長室少校監察官期間，因某次出差投宿在宜蘭某間飯店，豈料當天晚上小蔡攙扶不勝酒力的女同袍A女進入房間休息時，竟對A女性侵得逞，案經宜蘭地院審理後，遭判處3年4個月徒刑，軍方則在案發後火速將他汰除。

廣告 廣告

但小蔡不滿抗告，表示軍方並未針對此事進行任何調查，僅憑檢方起訴隨即將他汰除，程序上有瑕疵，且性侵案仍在審理中，為防止出現裁判歧異或矛盾，須將原裁定撤銷，並依行政訴訟法中待刑事案件確定前，停止訴訟程序；不過高高行認為，行政法院自行調查審理，且依職權獨立認定，相關處分並不受刑事法院認定的事實拘束，於是將小蔡訴願駁回，不得抗告，全案定讞。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

仿A片情節少女臀部刻字「母豬、情趣用品」阿兵哥速拿100萬換免關

獵龍驚魂！林園男觸69KV特高壓電灼傷 台電：人道考量暫不求償

涉罷免案不實連署！3國民黨涉案人均認罪…當庭向伍麗華致歉

小一童被逼吞磁鐵！半夜驚醒問「會卡多久」 補習班關鍵畫面全消失

