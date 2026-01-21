女名醫失蹤之謎揭開！侯娟妃控「被當提款機」爆內幕 前婆婆反擊了

社會中心／林昀萱報導

位於台南市東區的「侯娟妃婦產科診所」，在地深耕17年卻在去年無預警歇業。女醫師侯娟妃傳出被父母與丈夫報案列為失蹤人口，隨著失蹤之謎破解，侯娟妃也爆出和夫家對簿公堂，前婆婆也出面反擊公開內情。

侯娟妃診所在地服務多年，無預警在2025年3月7日歇業失蹤引起病患討論。據《鏡週刊》報導，除了長時間行醫健康亮紅燈之外，身為妙禪師父的信徒，夫家卻信仰傳統佛教也是關鍵因素。侯娟妃否認失蹤也沒有安全疑慮，僅「不想再當家人提款機」才不聯絡，控訴家人想盡方法要她出面。

侯娟妃失蹤爆出家變。據《自由時報》報導，侯娟妃和前夫、任職南部大型醫院主管的黃醫師17年前結婚，前婆婆證實兩人官司纏鬥多年已在去年9月訴訟離婚，表示兒子收入豐厚何需靠媳婦賺錢，駁斥「提款機」一說，更透露為支持兒媳創業，還將自家的精華大樓一二樓以月租6萬元提供給對方開設診所，但侯女婚後常對丈夫飆罵甚至砸家具，且侯娟妃還將未能生育子女檢查結果歸咎給兒子，家庭關係長期不睦，不過並未因宗教信仰發生爭執。

侯娟妃前婆婆表示，兒子曾透露「就當作是修行，當作是菩薩派來要考驗我的」，在兩人離婚後她也坦言「算是還給黃家一個平靜」，強調侯女受訪指控部分內容非事實。對此，南市警方說明去年1月確實受理通報侯娟妃失蹤，但2月已撤銷。

