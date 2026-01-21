女名醫失蹤之謎揭開！侯娟妃控「被當提款機」爆內幕 前婆婆反擊了
社會中心／林昀萱報導
位於台南市東區的「侯娟妃婦產科診所」，在地深耕17年卻在去年無預警歇業。女醫師侯娟妃傳出被父母與丈夫報案列為失蹤人口，隨著失蹤之謎破解，侯娟妃也爆出和夫家對簿公堂，前婆婆也出面反擊公開內情。
侯娟妃診所在地服務多年，無預警在2025年3月7日歇業失蹤引起病患討論。據《鏡週刊》報導，除了長時間行醫健康亮紅燈之外，身為妙禪師父的信徒，夫家卻信仰傳統佛教也是關鍵因素。侯娟妃否認失蹤也沒有安全疑慮，僅「不想再當家人提款機」才不聯絡，控訴家人想盡方法要她出面。
侯娟妃失蹤爆出家變。據《自由時報》報導，侯娟妃和前夫、任職南部大型醫院主管的黃醫師17年前結婚，前婆婆證實兩人官司纏鬥多年已在去年9月訴訟離婚，表示兒子收入豐厚何需靠媳婦賺錢，駁斥「提款機」一說，更透露為支持兒媳創業，還將自家的精華大樓一二樓以月租6萬元提供給對方開設診所，但侯女婚後常對丈夫飆罵甚至砸家具，且侯娟妃還將未能生育子女檢查結果歸咎給兒子，家庭關係長期不睦，不過並未因宗教信仰發生爭執。
侯娟妃前婆婆表示，兒子曾透露「就當作是修行，當作是菩薩派來要考驗我的」，在兩人離婚後她也坦言「算是還給黃家一個平靜」，強調侯女受訪指控部分內容非事實。對此，南市警方說明去年1月確實受理通報侯娟妃失蹤，但2月已撤銷。
更多三立新聞網報導
2台人阿蘇火山墜機失聯！身分曝光是「一對夫妻」 家屬心碎抵日
獨家／30吋還不滿意！五寶媽李宓再做「芭比腰手術」 穿比基尼秀成果
黃國昌帶走國防機密被抓包！他出招「向美國國務院做1事」網叫好
洪詩孝道風波延燒！李運慶兄公開6點真相 網嚇破膽再轟：人間地獄場
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 232
【明星聊愛車】紀欣妤喜收成年禮Lexus RX300休旅車 駕駛膝部空間舒適、安全輔助配備實用、自動煞車超有感
紀欣妤（艾莉兒）在綜藝節目上參與「狼人殺」單元，因反應快表現出眾受到關注，童心出道的她從5歲開始學習跳舞，曾是女團「A'N'D」一員，擅長跳舞的她，在社群發布的K-Pop舞蹈Cover影片，屢屢創下高流量，是相當有潛力的新生代。曾在選秀節目報名表上，填上「開車」是自己的專長，在18歲生日當天，收到了爸爸的禮物─Lexus RX300，這台車陪著她創造許多工作跟生活的足跡，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58
自稱福建省金門人挨批！陳玉珍搬「蔡英文金句」回擊 金門鄉親怒轟惡劣
國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，19日她再強調這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明，更搬出前總統蔡英文一句「沒有人應該為了自己的認同道歉」回擊。不過陳玉珍發言網友不買單，連金門人都怒了留言痛斥「不要把金門鄉親與您綁定」、「你這樣做很惡劣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 232
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 21 小時前 ・ 9
快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！火山口發現機體「嚴重毀損」：機身序號已確認
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機，上午10點多從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，遲遲未返回，其中一名乘客的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 32
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 48
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 34
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 294
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
曾掀中職曼尼旋風！Ramírez第10年落選名人堂 翻盤僅剩一途徑
2026 年美國棒球名人堂票選結果於今（21）日揭曉，兩位明星中外野手 Carlos Beltrán 與 Andruw Jones 則分別跨過門檻，成功當選 2026 年名人堂成員。但前波士頓紅襪隊傳奇強打、曾來台打過中華職棒的傳奇球星 Manny Ramírez（曼尼），在第 10 年、也是最後一年的全美棒球記者協會（BBWAA）票選資格中，僅獲得 38.8% 的得票率，遠低於入選所需的 75% 門檻，確定無法透過傳統票選途徑進入古柏鎮。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 8
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 84
修修臉？48歲侯佩岑「近照認不出」 網熱議：以為是溫嵐
女星侯佩岑近年把演藝重心放在中國，去年參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後，事業聲勢與人氣同步攀升。她日前更新小紅書，影片中卻可看出，臉部輪廓與過往相比似乎出現變化，也掀起網友熱烈議論。太報 ・ 13 小時前 ・ 48
抽中國運「下下籤」！詹惟中再示警：慎防「4關卡」
生活中心／李筱舲報導每年台灣的國運籤備受關注，而2026年台南北門南鯤鯓代天府抽中的國運代表字為「旺」，象徵經濟民生好轉；陽明山姜太公道場抽出的國運籤為上卦「離兌」卦，強調「止爭、守中、守成」。對此，命理老師詹惟中也發文表示，每年都有不同的危機跟災難，更指出今年需注意「4大關卡」，提醒民眾需謹慎面對。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 49
陳亭妃拒簽清廉書！邱毅預言驚人結局
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議長邱莉莉則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，前立委邱毅認為，陳亭妃完全透晰情勢，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 71
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 156
台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機 專家示警1異象：小心人踩人慘劇
美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 49