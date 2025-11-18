女命喪汽旅 房內留毒品 男急Call友滅證

兩名男子被依毒品罪逮捕。（圖／TVBS）

花蓮一間汽車旅館發生命案！一名52歲林姓女子疑似服用過量混合性毒品，在房內失去生命跡象，經送醫後宣告不治。警方在現場查獲毒咖啡包、針頭和不明粉末，發現死者手部有針孔和瘀血痕跡，研判死因與毒品有關。與死者同行的51歲方姓前男友發現意外後，不僅報案還聯絡友人企圖銷毀證據，所幸警消及時趕到攔阻，兩名男子已因毒品罪被逮捕，警方正調閱監視器畫面釐清案情。

案發於17日凌晨3點，林姓女子與方姓前男友從宜蘭前往花蓮旅遊，入住當地一間汽車旅館。當天下午3點，方姓男子發現前女友沒有呼吸，隨即撥打119求救。在等待救援期間，他又聯絡張姓友人，希望對方協助處理房內的毒品並湮滅證據，但警消人員已迅速抵達現場。

當警方到達現場時，方姓男子表示自己剛睡醒，發現前女友怎麼叫都叫不醒。他說：「我睡到3點13分，時間快到了，我跟櫃台說我要再續一天。奇怪，我就越來越發現說，怎麼叫不醒這樣。我後來發現旁邊有藥物，我現在也不曉得。」警方當場逮捕方姓男子和另一名在場男子，並阻止他們丟棄物品湮滅證據。

警方初步調查顯示，死者遺體手部有針孔和瘀血痕跡，但沒有其他外力傷口，研判死因疑似是服用過量的混合性毒品。目前警方正調閱監視器畫面，試圖還原死者生前行蹤，並進一步釐清案發當晚到底發生什麼事。方姓前男友的說詞被視為揭開真相的關鍵。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

