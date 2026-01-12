女員工控遭老闆利用權勢性侵 DNA結果出爐結局神逆轉 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

新竹一名調酒師大衛（化名）2003年間邀約女員工小紫（化名）及另2名友人到租屋處飲酒聊天，直到凌晨2時多結束聚會，不過小紫事後卻控訴遭大衛利用職場權勢將她性侵得逞。全案經法官審理後發現，小紫說詞反覆，且採集到的關鍵DNA型別又與大衛不同，因此判決大衛無罪。

判決指出，大衛是新竹一家酒吧的股東兼合夥人，也是實際經營決策者，2023年間，他邀約女員工小紫、及另2名友人到租屋處飲酒，一群人喝到凌晨2點多結束。

就在聚會事後沒多久，小紫卻指控大衛利用老闆的身分對她性侵，小紫指稱，她因為害怕拒絕會丟工作，最終只能聽從指示，在2名友人離開大衛的租屋處後，她就遭2度性侵。

大衛對此則喊冤表示，小紫跟2名友人在樓下抽菸時有說有笑，並無任何異狀、也沒有求救，甚至離開後還主動返回他的租屋處，發現門打不開，還傳訊要求「等我嗎？開門啦。」

大衛強調，他所租住的地方也有其他室友，若小紫真的遭到強迫，為何沒有呼救，隔天還向他借充電器幫手機充電，離開時也一切正常，完全沒有想逃離的感覺。最重要的是，他發現小紫在跟朋友聊天時不斷說他「技術爛」、「粗魯態度差」、「要年終、仙人跳」。

而在場的同事也證稱，在租屋處聚會時，大衛與小紫就在沙發上摟抱、講悄悄話，眾人準備離開時，小紫與大衛還表現得依依不捨，沒見到小紫有做出求助的舉動。

法官審理時也發現，小紫在前往醫院驗傷採集檢體後，DNA的型別也與大衛不符。新竹地院法官認定小紫缺乏充足事證，可以證明大衛利用權勢對她強迫性行為，最終判大衛無罪。

檢方對判決不服提出上訴，小紫又表示，當天事發後有對男友說「發生什麼事」，但沒多久又在法庭上說，驗傷前曾跟男友性交，接著又改口說驗傷前未與男友性交。由於小紫說詞前後矛盾，也與證人的描述的情境不合，高等法院法官經過審理，認為上訴無理由，予以駁回，不過全案仍可上訴。

