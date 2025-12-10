女員工提前30分上班遭開除！提告遭法院打槍

▲西班牙一位在物流公司上班的22歲女子，因為習慣性提早半小時到45分鐘上班，遭到公司解僱。女子不服告上法院，結果法院支持公司決定，裁定解僱合理。（示意圖／翻攝自PhotoAC）

[NOWnews今日新聞] 員工因為遲到被公司開除時有所聞，但因為早到被開除可能就比較少見了。西班牙就發生這樣一起特殊的勞資糾紛，一位在物流公司上班的22歲女子，因為習慣性提早半小時到45分鐘上班，遭到公司解僱。女子不服告上勞動法院，結果法院支持公司決定，裁定解僱合理，引發熱議。

綜合外媒報導，該女子合約中的規定上班時間為早上7點半，但女子經常在6點45分至7點就到達公司。公司記錄了女子至少有19次早到的情況，且這是在主管已經口頭通知並書面警告，希望女子不要提早到公司後，女子依然繼續早到。

物流公司的主管表示，女子在7點半前到達公司並無法提前進行任何工作，反而「擾亂團隊工作安排」。在法庭上，公司強調女子沒有認真看待主管的通知與警告，完全無意改變自己的行為。公司主張根據西班牙勞動法律，員工不服從、屢次不遵守指示、違抗命令已經構成無償解僱的理由。

法官也認同公司觀點，認為女子持續拒絕遵從主管的指示，造成彼此之間信任關係的破裂，且提前上班對工作並無必要的情況下，公司解僱是正當的。

社群網路引發熱議 女子仍可上訴

這起案件在西班牙社群網路上掀起熱烈討論，一名網友表示「第一次聽到有人因為太早到而丟掉工作。在我們公司，老闆大概會替早到的人立雕像表揚」，另一位網友則表示「你遲到他們生氣，你早到他們也生氣」。也有網友疑惑，「為何堅持要早到啊」、「早到半小時是時間太多嗎」。

女子仍可再向更高一級的勞動法院提出上訴，但她尚未宣布是否有意採取進一步法律行動。

