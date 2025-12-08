女員工收店遭性侵 老闆事後傳訊「我以為妳可以」被起訴

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市信義區某餐廳驚爆性侵，出資開業的劉姓男子，涉於今年初深夜收店之際，前往廁所硬上女員工，被害女子強力反抗仍遭無套內射，衝出店向朋友哭訴，並至醫院驗傷後提告。劉男雖辯稱2人曾交往，是合意性交，但檢方調查發現，劉男事發後曾傳訊「我以為妳可以」等語，依強制性交罪嫌起訴他。

據了解，劉男和被害女子曾交往過一段時間，但感情漸淡，去年和平分手，女方仍在劉男出資的餐廳工作。今年初的某一天晚上9時許，2人工作至餐廳打烊，並負責收店，被害女子在櫃檯點鈔結帳後，前往廁所洗手，未料，劉男竟尾隨在後，伺機對女員工上下其手。

檢警調查，劉男扯下對方裙子後，把女員工壓在洗手台，強行插入女方下體直至射精才罷手；店內監視器有拍下，劉男硬上女員工後走出廁所，若無其事地坐在用餐區，女員工神情則相當慌張，立即收拾隨身包衝出餐廳。

女員工當晚離開餐廳後，立即傳訊向友人哭訴遭性侵，隔天至醫院驗傷，並到派出所提告，後來回到餐廳工作，但因情緒未平被同事發現異狀，也向同事訴說遭侵犯的經過；劉男接受調查時，則極力否認性侵，辯稱兩人曾是男女朋友，當晚是合意性交。

檢察官檢視女員工驗傷的鑑定報告，醫院有採集到劉男的DNA，確信2人發生過性行為，並進一步勘驗女員工手機，女方確實在事發後有向友人及同事哭訴，且在事件發生後，劉男還一度傳訊稱「我以為妳可以」等語，檢方因此不採信劉男說詞，認定女方是遭性侵，依強制性交罪嫌起訴劉男。

