女員工習慣提前30分鐘到公司被開除 她不滿提告！法院：解雇合理

進入職場大多數人都知道避免遲到早退，否則在主管心中留下壞印象，嚴重還可能丟工作。不過西班牙一間公司發生罕見的勞資糾紛，一名22歲女子在艾利坎特（Alicante）一間物流公司工作，她習慣在上班時間前至少提早30分鐘到公司，卻因此被開除，氣得她對公司提告。沒想到法院認為女子不聽主管警告，因此公司解雇合理。

據外媒《Ynetnews》報導，西班牙艾利坎特（Alicante）有一名22歲女子原本在當地一間物流公司工作，她的上班時間為7時30分，但她習慣上班前提早30至45分鐘到公司。公司記錄顯示，女員工至少有19次早到情形，已多次被主管口頭及書面警告；主管認為她提早到會違反「擾亂團隊工作安排」，不過她仍繼續早到公司。

物流公司因此在今年年初，以「員工有嚴重不當行為」為由將女子開除，讓她相當不滿，決定一狀告上當地的勞動法庭。物流公司在庭上指出，女員工未將警告當一回事，行為未改善，才會援引西班牙《勞工法》第54.2條，將屢次不服從指示與不遵守規定列為可不給補償解雇的理由。

而法官也認為，女員工持續不遵守指示、造成信任喪失，且提前上班對工作運作並無必要，因此支持公司解雇的決定。目前該名女員工仍可向更高層級勞動法院提出上訴，但至今尚未得知她是否採取進一步法律行動。

此案曝光後在各大論壇上引起熱議，不少網友紛紛表示，「第一次聽說有人因為上班太早而被解雇」、「遲到被罵，早到也被罵，真是兩難」、「早到10分鐘正常，30分鐘是時間太多嗎？」、「為何要那麼早到啊？不太懂耶」。

