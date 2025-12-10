女員工「提前上班」慘丟飯碗！怒告公司結局傻眼了

西班牙一家物流公司女員工因多次過早上班，遭到解僱。（示意圖／翻攝自Pexel）





許多上班族為了效率或避開通勤尖峰時段，提早到公司。不過近日西班牙一家物流公司女員工因多次過早上班，遭到解僱，氣得提告，最終遭到法院駁回，認為公司裁定解僱合理。

根據外媒《Ynetnews》報導，該名員工經常在早上6:45至7:00之間到崗，而其規定的正式上班時間為7:30。公司表示，已紀錄多達19次提前到崗的情況，在發出口頭警告和書面通知後，該員工仍繼續在規定時間之前到崗。

該員工的主管作證表示，在7:30之前無法進行任何工作，且提前到崗的行為「擾亂了團隊協調」，認為該員工「沒有認真對待警告，也沒有改變自己的行為」，嚴重損害了勞資之間的信任，並引用西班牙《勞動法》第54.2條，該條款將不服從、違抗命令和屢次不遵守指示列為解僱且不予補償的理由。

廣告 廣告

法官最終接受了公司的論點，強調該員工持續拒絕執行指令，並裁定由此造成的信任喪失，加上公司運營並無必要要求其提前到崗，足以構成解僱的理由，判決公司勝訴。

更多東森新聞報導

新畫面曝！強震搖掉商品、紅酒灑滿地 超市損數十萬日圓

澳洲今起禁止16歲以下使用社群媒體 成全球首例

諾貝爾和平獎得主馬查多行蹤不明 頒獎前記者會取消

