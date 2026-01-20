女喝醉遭撿屍！惡男伸狼爪還拍照 下場慘了

台中一名卓姓男子2023年在夜店結識新朋友後，趁對方不省人事之際將其揹往汽車旅館。（示意圖／翻攝自pexels）





台中一名卓姓男子2023年在夜店結識新朋友後，趁對方不省人事之際將其揹往汽車旅館，並伸出狼爪。台中地院判決3年2月徒刑，卓男不服上訴，二審駁回上訴維持原判，全案仍可上訴。

夜店邂逅陷入危險

根據判決書，2023年8月12日凌晨，卓姓男子在台中市知名夜店認識了女子小花（化名），兩人相談甚歡並共同飲酒。凌晨一點多，卓男見小花已經不勝酒力、無法自行行走，便以揹負的方式將她帶往附近的汽車旅館。監視器畫面顯示，卓男一路上多次停下調整揹負位置，而小花全程無反應，進入旅館時也由員工協助攙扶。然而，進入房間後，卓男並未讓小花好好休息，反而趁她因酒醉而不知抗拒時，對其進行親吻、撫摸並侵犯。

手機偷拍睡姿成秘密罪證

除了性行為外，卓男還在當日凌晨2點50分左右，趁著小花躺在床上熟睡時，拿出自己的手機拍下兩張照片，儘管卓男在庭上辯稱曾徵詢過對方意見，並得到「嗯」的回應，但法官認為，小花當時處於泥醉狀態，根本不具備有效的同意能力。隨後小花在凌晨3點多驚醒，發現自己下半身赤裸且感到下體疼痛，隨即衝往旅館櫃檯求救。警方獲報趕抵現場後，當場在卓男身上起獲扣案的手機，並發現了這兩張未經同意拍攝的影像，成為他妨害秘密罪的鐵證。

法庭上的辯論與判決結果

對此，卓男與律師提出多項辯解，包括質疑小花動機是為了高額和解金，並主張小花在2小時後能自行步出房間代表並未泥醉。但法院發現，小花體內確實檢測出卓男的DNA，且旅館員工也作證指出小花進房前完全沒有意識。台中高院認為，台中地院判處有期徒刑3年2月及拘役50日完全符合罪刑相當原則。卓男僅因一己私慾，利用女性對社交場合的信任進行侵害，犯後亦無悔意，因此最終駁回上訴，維持原判，並沒收犯案用的行動電話。全案仍可上訴。

