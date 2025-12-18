女嗑藥配酒四肢扭曲 男友「邊拍影片邊笑」！延誤送醫不治

女子飲酒後還嗑搖頭丸，出現毒害症狀，男友卻沒及時送醫，導致女子身亡。示意圖，非本人，取自Unsplash



桃園28歲姜姓男子帶張姓女友到苗栗參加音樂派對，張女喝酒喝開了，嗑搖頭丸助興，出現抽搐、四肢扭曲等緊急症狀，姜男疑因喝醉了，未察覺事情嚴重，沒將女友送醫急救，還邊笑邊用手機拍下女友異常行為，直到隔天才送醫，不過張女已不治身亡。苗栗地檢署將姜男依過失致死起訴。

事發在今年3月21日，姜姓男子和張姓女友前往苗栗一家露營區參加音樂派對，當晚7時許，一群人酒酣耳熱之際，張女想要更嗨便吞下搖頭丸；不料，當晚9時許張女突然出現亢奮、抽搐、喘不過氣、四肢不自然扭曲等異常狀況。

此時姜男見狀，卻疑似已經喝醉、失去警覺，沒有發現女友狀況不對，反而一邊拿手機拍攝女友還一邊笑，接著跟其他友人把張女搬到另一名女性友人的帳棚休息，也沒有特別照顧女友。

當天半夜，張女情況惡化，出現嘴唇發黑、臉色慘白等症狀，姜男察覺有異，趕緊幫女友做心肺復甦術，但仍未叫救護車送醫。直到隔天凌晨4時許，姜男發現張女失去意識，才將女友送醫救治，但張女仍因酒精和搖頭丸造成中毒性休克引發多重器官衰竭，於24日過世。

張女家屬接獲噩耗悲痛萬分，請律師提告；姜男對案發經過沒有意見，但強調當時之所以會拍攝女友異常行為，是為了記錄。檢方則認定，姜男知悉張女飲酒還施用搖頭丸，出現毒害情形卻放任張女持續發病，直到隔天凌晨才送醫，顯有違反義務，依涉犯過失致死罪起訴。

