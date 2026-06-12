女嘴含「網紅花」拍照！半身起水泡劇烈搔癢 醫示警：有毒恐致死

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中國近日流行嘴巴叼花拍照，但醫師提醒，夾竹桃是有毒植物。圖／翻攝自《荔枝新聞》

拍照小心！近日中國福建泉州一名女子在拍照時，嘴巴接觸到夾竹桃，結果手臂、手肘內側都出現水泡，全身劇烈搔癢。女子表示，僅僅接觸花朵幾分鐘，沒有想到後果這麼嚴重。事實上，夾竹桃具有毒性，如果皮膚沾到夾竹桃汁液，要立即用大量清水沖洗。

根據《荔枝新聞》報導，近年來有許多人因為嘴含著夾竹桃中毒，最近福建泉州一名付姓女士在拍照時，因為嘴巴接觸到夾竹桃，在第三天過後手臂、手肘內側、背部都出現小水泡，而且渾身劇烈搔癢。付女指出，僅僅是接觸幾分鐘，擺了兩個姿勢，有可能是背部接觸到花粉，沒想到後果這麼嚴重。

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事實上，夾竹桃又名洋夾竹桃或歐洲夾竹桃，因為莖部像竹，花朵像桃取名為夾竹桃。然而，夾竹桃的莖、葉、花粉、種子都具有毒性，毒性成分為強心配醣體化合物，其中最主要的是夾竹桃苷，對人類和動物有著強烈的毒性。這種物質主要存在於夾竹桃的汁液中，甚至連夾竹桃燃燒後的產物都具有毒性。

安陵容提醒齊妃夾竹桃有毒。圖／翻攝自《荔枝新聞》

醫師指出，雖然夾竹桃有毒，但是遠距離欣賞或是路過花叢並不會引發中毒，如果誤食或是傷口碰到夾竹桃分泌的乳白色汁液，可能會造成中毒。輕微中毒症狀表現為食慾不振、噁心、腹瀉等，嚴重中毒可能危害心臟甚至導致死亡。

事件曝光後，引發熱議，但有趣的是，不少網友指出，關於夾竹桃有毒的知識，是從知名電視劇《後宮甄嬛傳》中得知，當時安陵容曾「好心叮嚀」齊妃不要站在夾竹桃樹下，以免中毒。深圳疾控發文提醒，若皮膚沾到夾竹桃汁液，需要立刻用大量清水沖洗。如果皮膚有傷口或出現紅腫，立刻去醫院治療。若誤食夾竹桃，帶上葉子或花，喝醋、喝濃茶等偏方不僅沒用，還可能耽誤病情。



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