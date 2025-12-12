女國中生吸喪屍菸彈！狂顫抖、倒臥教室 醫示警：腦「1功能」難恢復

生活中心／彭淇昀報導

近日傳出桃園一名國二女學生在教室吸食「喪屍菸彈」，出現全身顫抖、再呈現S形走路的詭異行為，且教室煙霧瀰漫，就有學生擔心自己被迫吸到毒煙。對此，成癮防治科醫師陳奇表示，只要沒有長時間或大量食用，很快就會被代謝掉。

桃園一名國二女學生在教室吸食「喪屍菸彈」，出現全身顫抖、再呈現S形走路的詭異行為。（示意圖／翻攝自pixabay）

桃園市議員黃瓊慧在臉書披露，該名女學生一早在校內吸食電子菸被老師制止，但不久後竟跑入高年級教室再次吸食，且疑似改食用「喪屍菸彈」。吸食後女學生身體失控，先不停顫抖，再呈現S形步態、重心不穩，最終癱倒在課桌上。教室學生目睹整個過程，許多人被嚇得當場落淚，情緒受到極大衝擊。事發時教室瀰漫刺鼻煙味，攙扶女學生的同學衣物沾滿味道，自覺可能吸入有害物質。

北市聯醫松德院區成癮防治科陳奇醫師指出，依托咪酯會影響中樞神經大腦，最常見的就是肌肉會抽動，協調性變很差，行動看起來會變僵硬、彎曲，呈現平常不會出現的姿勢，這也是被稱為「喪屍菸彈」的原因，整個人看上去像殭屍。

依托咪酯是一種化學成分，是中樞神經的鎮靜劑，使用後會讓放鬆，且在幾十秒內就會發揮作用，不過退藥速度也快，而「快進快出」的效果也很適合拿來做麻醉。

陳奇表示，依托咪酯被不肖業者加入菸油，成為新型毒品「喪屍菸彈」，因為一吸進去，立即可以獲得放鬆的感覺，不過依托咪酯本身沒有特定的味道，因此味道全憑製造商調製，令人擔憂吸毒者吸食的含毒品菸油味道不易令人察覺，旁人可能在不經意中吸到毒。

吸食「喪屍菸彈」的族群，常因依托咪酯具備強烈、迅速、且代謝快的特性，而在生理與心理上都產生高度依賴。陳奇指出，一旦藥效退去，身體可能出現煩躁、冒冷汗、心跳加速、心悸、焦慮、失眠等不適，且隨著使用頻率增加，依賴程度也會愈來愈深，只要沒有攝取就會感到非常不舒服。若要脫離毒癮，必須接受專業醫療介入，調整生活節奏，必要時使用藥物緩解戒斷反應，並且至少半年到1年完全不再接觸毒品，才有機會逐漸回到正常狀態。

陳奇示警，由於喪屍菸彈屬於新型態毒品，問世時間並不長，部分有過使用經驗的人反映，長期吸食後會讓腦的注意力與判斷能力明顯下滑，即使停止使用，認知狀況也難以恢復到過去的水平；至於是否還會有其他長期後遺症，目前仍需要持續追蹤。

