女國中生吸「喪屍煙彈」全身顫抖、走路S型 學生被嚇哭：整個教室都是毒品味

女國中生吸「喪屍煙彈」全身顫抖、走路S型，同學被嚇哭。該圖非當事人。（示意圖，翻攝自Pexels）

桃園市某國中昨（8）日驚傳有學生在課堂上使用電子煙，經檢驗發現煙油中含有俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品「依托咪酯」，教育對此啟動後續輔導機制。民進黨市議員黃瓊慧指出，當時許多同學都看到，還有人嚇哭，她還說，當時該名同學「出現全身顫抖、昏倒、走路呈現S型等怪異狀態」，好心去攙扶吸毒的那位同學說自己可能也吸入不少毒品，因為身上都沾滿了那種味。

黃瓊慧今天發文說，桃園區中正路上某國中，昨發生一名8年級女同學，在上午第一節課使用電子煙，被老師發現處置後、在第二節下課時間，她竟又跑去別人班上（9年級）吸食喪屍煙彈，隨即出現全身顫抖、昏倒、走路呈現S型等怪異狀態。之後還意識模糊倒臥在課桌上，班上很多同學都看到了，有人還嚇哭，造成心理極大陰影。

黃瓊慧表示，同學當時也跟老師說：班上煙霧瀰漫、整個教室都是毒品的味道，很多人聞了都不舒服，好心去攙扶吸毒的那位同學說自己可能也吸入不少毒品，因為身上都沾滿了那種味道。

黃瓊慧提到，後續該吸毒女學生被攙扶著走出教室、在學務處哭鬧，學校竟請家長10點半直接將她帶回，沒請警方讓她留下來調查或是做任何處理，學校雖約11點完成校安通報，但因輕忽9年級同學的說法（她吸的是喪屍煙彈、學校通報電子煙）通報時也沒有說明該毒品的嚴重性，導致少年警察隊隔天才來採證、調查校內發生了什麼事。

「學校的輕忽導致後續一連串的調查都慢半拍」，黃瓊慧表示，今天早上少警隊才去採證，11點多確認她吸食的是喪屍煙彈，但女學生家人早在昨天幫她請了一週的假，「昨天被鬧的9年級家長跟我們反應時，都很擔心這位8年級同學回校之後的情況學，校也沒有要進一步說明」。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

