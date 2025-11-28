女國中生遭誘拍裸照險輕生 渣男用假名柔姐騙取信任重判

〔記者鮑建信／高雄報導〕已婚張姓男子假冒女性名義，與女國中生網路交往取得信任後，誘拐自拍性影像，害她差點尋短，高等法院高雄分院依違反兒童及少年性剝削防制條例，重判他徒刑8年半。

據了解，2021年11月中旬，被告張男在高雄市彌陀區住處暱稱「柔姐」上網，佯為女性與被害人A女連繫，經常關懷她生活起居，取得信任後，他自網路上取得女性裸照，涉嫌誘騙她用手機自拍裸露胸部的性影像交換。

張男取得影片後上網供人觀覽，A女經友人告知後，一度在家尋短獲救。案經她家人報警處理，傳喚張男到案製作筆錄後，依涉嫌違反兒童及少年性剝削防制條例，函送橋頭地檢署偵查、起訴。

橋頭地院判處張男有期徒刑8年6月，他不服上訴並辯稱，沒有跟A女要裸照，也未和她交換任何照片，更不會使用「柔姊」IG帳號聊天，當時不知道她未滿18歲，否認犯行。

高雄高分院據A女和證人說詞，認定張男所辯不足採信，並審其犯行，導致被害人身心受重創，定期到醫院看診，甚至險些自殺，惡行重大，駁回上訴，尚未定案。至於張男涉嫌散布性影像，供人觀覽部分，橋檢認定查無證據，處分不起訴定案。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

