女國中生1個月激戰7次！抓包女兒偷嚐禁果媽媽氣炸…一驗發現懷孕8週

記者陳弘逸／桃園報導

男子3年前跟仍在就讀國中少女交往，兩人在一個月內發生7次性行為，事後被母親發現，憤而報警提告，還在驗傷時，發現女兒已懷孕8週。（示意圖／PIXABAY）

桃園吳姓男子3年前跟仍在就讀國中少女小花（化名）交往，兩人在一個月內發生7次性行為，事後被母親發現，憤而報警提告，還在驗傷時，發現女兒已懷孕8週；吳男挨告，自白認罪，被法院依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，共7罪，判6個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，吳男2023年跟未滿16歲仍在就讀國中少女小花（化名）交往，兩人在一個月內，至少發生7次性行為，事後被母親發現，憤而報警提告，且女兒在2024年2月送醫驗傷採證時，竟發現已懷孕8週。

廣告 廣告

警詢及偵查期間，吳男都自白認罪，檢方將他依刑法第227條第3項之對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪起訴，因所犯7罪犯意各別，行為互殊，向法院建請分論併罰。

法官認為，吳男明知小花思慮未臻成熟，竟未克制情慾發生性行為，影響少女身心健康與人格發展，考量坦承犯行，態度尚可，審理後，將他依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，共7罪，各處3個月有期徒刑，應執行6個月有期徒刑，可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

獨家／連續甩袋撞膝…Fumi阿姨被逼讓「優先席」踹飛北捷白髮嬤代價曝！

春安「最養眼」畫面曝！高雄舞廳、酒店妹飄香出籠…她們短裙辣腿排排站

著急報案：捷運月台阿伯帶刀！害警察疲於奔命找不到人…她觸1罪被送辦

夜店妹喝醉被拖KTV廁所逞慾…朋友目睹沒制止！敲門探詢、加入性侵行列

