女團上演「女女曖昧」！親密互動擦愛火 認了：無法阻止反射動作

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

美聲組合晨悠CHENYO，由郭惟晨、吳以悠組成，近來推出誠實曖昧前傳單曲〈本能動作〉，在愛情真正發生之前，那個再也無法否認的瞬間，心早已向前，腳步卻被留在原地；情感清楚得令人無處可逃，卻仍選擇沉默。在視覺影像上，晨悠也上演女女曖昩情節，呈現出愛情剛開始的邊緣，火花已經亮起，勇氣卻還在顫抖的曖昩感。

晨悠在MV中上演女女曖昧情節。（圖／索尼音樂提供）

這次共同打造女女戀創作系列，兩人都寫得很投入，表示整個製作過程很愉快，而第一首歌〈本能動作〉被視為是「曖昩前傳」的故事，「這首歌寫的是一種小心翼翼、卻無法完全控制的靠近，本能總是比理智更快，偏執、佔有、被看穿後的赤裸，這些看似不完美的感受，反而讓情感顯得格外真實。」

晨悠推出新歌〈本能動作〉。（圖／索尼音樂提供）

歌詞從低聲自問開始，像是在心裡反覆確認：「這些話，真的能讓對方聽見嗎？」隨著歌曲的情緒推進，理性逐漸失去掌控，本能卻越來越清晰，她們說：「靠近不再是一個選擇，而是一種無法阻止的反射動作。」

