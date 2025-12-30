女團代言4億點閱施行銷魔法 GAP從虧損到7季連紅

美國服飾品牌GAP現任執行長狄克森（Richard Dickson）資料畫面。（圖／達志影像Newscom）

美國知名服飾品牌Gap，透過幾波「名人病毒行銷」，整個品牌脫胎換骨。他們找來人氣女團拍攝牛仔服飾廣告，點閱迅速突破4億人次，成功吸引到Z世代的目光。2023年一度面臨虧損的Gap，現在銷售連7季正成長，最大的功臣，就是曾經「救活」芭比娃娃的執行長狄克森。

美國服飾品牌Gap在前美泰兒執行長狄克森（Richard Dickson）的領導下，透過成功的名人病毒行銷策略實現了令人矚目的轉型。從曾經面臨關閉2500間門市的低潮，到如今實現同店銷售連續7季正成長的佳績，Gap的復甦之路令人驚豔。特別是與KATSEYE女團合作的牛仔服飾廣告在短時間內突破4億次點閱與80億次曝光，成功吸引Z世代的注意，重新建立品牌形象。在鞏固現有成就之餘，Gap更計畫將業務拓展至美妝市場，為品牌注入新的活力。

Gap的成功轉型始於2023年，當時品牌正面臨嚴重虧損。轉機出現在他們找來KATSEYE拍攝的廣告，這支影片在各平台獲得超過4億次觀看和80億次曝光，讓Z世代重新對這個品牌產生興趣。許多網友表示Gap已成為新的流行商店，紛紛前往親自體驗。巴克萊銀行董事總經理Adrienne Yih指出，人們開始認為Gap變得有點酷了，這是近20年來從未有過的評價。

在這波成功之前，Gap曾在2000年初期陷入低潮，不僅關閉了近2500間門市，股價表現也在競爭對手中墊底。Adrienne Yih解釋，1990年代末至2000年代初，許多零售商開始侵蝕Gap的市場優勢，再加上購物中心快速成長和快時尚品牌興起，Gap逐漸失去主導地位。2014年推出的Dress Normal行銷活動因定位模糊而失敗，品牌只能依靠不斷促銷清理庫存。

CNBC零售產業記者Gabrielle Fonrogue表示，多年來Gap必須依賴折扣清庫存，他們生產的產品無法滿足消費者需求，行銷策略不到位，只能不斷降價才能銷售商品，這對毛利率造成巨大衝擊。同時，公司體系也變得臃腫，花了很多年進行裁員和業務重組。

Gap的轉機出現在2024年，當時品牌找來曾兩度讓芭比重獲新生的前美泰兒總裁狄克森擔任執行長。他實施的一系列病毒行銷手法很快帶來成效，包括邀請南非創作歌手Tyla和澳洲流行歌手Troye Sivan為丹寧系列代言，穿著寬鬆牛仔褲跳舞的廣告引發年輕人在社群網站上模仿。Gap的代言人選擇策略不一定是找最年輕的，但一定要最有話題性的，如最近因演出「白蓮花大飯店」走紅的Parker Posey廣告就掛在時報廣場的Gap招牌上。

為了顛覆平價品牌的印象，Gap計畫翻新40間頂級門市並強化網購體驗。品牌執行長還邀請知名設計師Zac Posen加入，打造更具時尚感的GapStudio系列商品，讓一般民眾也能買到與提摩西夏勒梅和安海瑟威相同風格的穿搭。Gabrielle Fonrogue認為，人們又開始談論Gap了，社群媒體上可以看到大家說這個品牌正在回歸，狄克森把焦點放在Gap品牌上，這是目前轉型的核心。

這些行銷策略的改變成功使Gap的同店銷售額達成連續7季成長。唯一的不確定因素可能是關稅問題，Gabrielle Fonrogue指出，雖然Gap的供應鏈相當多元，但很大一部分位於亞洲，如果美國總統川普推動的對等關稅持續對這些國家生效，將對毛利率和價格帶來重大衝擊。不過，今年Gap創造的銷售佳績已抵銷了部分衝擊。儘管如此，Gap執行長不打算安於現狀，已宣布將進軍美妝和配件市場，不僅開拓全新營收來源，也希望為品牌注入更多創新動力。

