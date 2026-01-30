女團成員入獄4年揭18人同房祕辛 看《陽光女子合唱團》爆哭
「財富女神」王宥忻與艾軒、關關、王宥忻、Cony組女團「F40」，今（1╱30）4人合體亮相，其中Cony曾因被合夥人捲款10億潛逃拖累，2015年入獄4年，她自爆出獄3天就離婚，經歷許多低潮，還好之後網戀找到真愛閃嫁新疆籍老公，「現在過著幸福快樂的日子，從此被寵成寶寶一樣」。
談到過去的監獄生活，Cony坦言有看最近的夯片《陽光女子合唱團》還看到爆哭，但直言劇情有點太美化，「我之前在桃女監，1間舍房大概17、8個人，有上下舖、4張床，中間地板就睡了很多人，並沒有像《陽光女子合唱團》講的1人有1張床墊，我們就是棉被摺三折，最擠的時候1個人就只有45公分、不能翻身，是要自轉」。
Cony也分享獄中如何解決生理需求，「男生是聽說可以自己到廁所解決，他們會排時間；女生就更隱密一點，自己在被窩裡默默解決，就是看自己功力」。透露獄友會分享言情小說，「會讓妳『夾腳』、比較有感覺」。
至於是否會霸凌問題？Cony表示：「監獄現在都蠻講究人權，真的沒有被欺負，它就是一個小型社會，建議正在裡面和即將要進去的人要藏鋒，因為進去是要被改造的，要學習適應裡面的生活」。
雖然還是有人會吵架、起口角，但Cony提到若被關進違規房就更沒有自由，「妳要寫字，她只給妳筆心，1天可能只給3、4桶水洗澡、上廁所，所以妳就不會去違規」。所以就算有新人臭臉，獄友們也不太會去戳破她，「因為每1個 人剛進來一定都是會忐忑不安，同是天涯淪落人，女人何苦為難女人，大家都蠻會互相照顧」。
Cony也說在監獄裡做很多努力，「包括看書、讀《聖經》，去做所有教化活動，我出來之後還有回到監獄去分享，非常謝謝這個社會給很多更生人機會、包容」。出獄後她加盟王宥忻事業，去年還拿到600萬分紅，工作、感情雙贏。
而艾萱則自爆發現前夫與小三的性愛影片，「我那時候偷開他的密碼，看到後衝到他房間，他把手機搶走丟出去就碎掉」。當時她還被大2歲的小三嗆：「他不愛妳，他不跟妳離婚是因為妳會賺。」
雖然抓姦證據沒了，但艾萱說：「其實男生有小三，不會只有小三，會有四、五、六、七，後來我就看到同時有很多其他人，我就把其他人的對話截圖傳給小三。」也因此她休夫成功，「對方淨身出戶，小朋友也是在他那裡，所以這10年我玩了30個國家，我離婚10年過得還蠻好的」。笑說現在花錢都不需太擔心，去年也拿到王宥忻的300萬分紅，身家雄厚。
