女團成員坐牢4年！遇生理需求「躲被窩DIY」羞認：不能哼哼哈哈

王宥忻與關關、Cony、艾軒組成女團「F40」，今（30）日首度與媒體見面，王宥忻老公翁承旭（翁總）也以幕後推手「Sugar Daddy」身分現身記者會，霸氣力挺團體發展。團隊4位成員皆年過40歲，且有過離婚經歷，希望以自身經驗傳遞「只要不放棄，永遠都有機會」的正能量，展現獨特的成熟魅力。

「F40」艾軒（左起）、關關、王宥忻、Cony。（圖／女神愛啪啪提供）

王宥忻2023年與翁承旭結束12年婚姻後，一度投資失利慘賠新台幣1億元，去年11月震撼宣布復合再婚，每月營收破千萬。擁有10億元身家的她，成功打造「女神愛啪啪」品牌並將影響力拓展至海外，日前更豪砸400萬元帶領旗下員工遠赴越南，年終獎金最高發出7位數；團員同時也是公司合作夥伴，其中Cony領到600萬元，關關更拿下高達1000萬元年終獎金。

王宥忻與翁承旭再婚後，事業風生水起。（圖／女神愛啪啪提供）

Cony過去因公司合夥人捲款潛逃遭判刑7年，實際入獄服刑4年，近期國片《陽光女子合唱團》穩坐票房冠軍，外界也好奇女監生活。談及獄中如何解決生理需求，她坦言只能躲在被窩自己默默解決，「不要『哼哼哈哈』，不能那麼明顯」，獄友間甚至會互相分享言情小說，推薦「看了會夾腿」的書單。

Cony曾坐牢4年，大方分享牢獄生活。（圖／女神愛啪啪提供）

離婚10年的艾軒，則曾被第三者介入婚姻。她回憶當年查看前夫手機時，赫然發現對方與小三的性愛影片，當場心死決定離婚。「F40」成員皆為失婚婦女，團員們也分享對於上一段婚姻的註解，呼籲若陷入困境，一定要下定決心「斷捨離」，才能開創嶄新人生。

