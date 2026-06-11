女團成員表妹突傳噩耗！12天前才開心合體 家屬發聲了
南韓YouTuber SUJIN（수키진，姜秀珍）是女團Red Velvet成員瑟琪（Seulgi）的表妹，兩人感情很好，且12天前還上傳開心合體的影片。未料，11日突然傳出SUJIN的噩耗，指稱她已於本月7日離世，「家人和朋友已經陪伴SUJIN走完她的最後一段路」，立刻掀起網友熱議。
11日一名網友自稱是SUJIN住在美國的表姊（堂姊），在SUJIN的YouTube影片留言區沉痛表示，「要向平時愛護並支持著SUJIN的朋友們，傳達這突如其來的噩耗，我的心情感到無比沉重。我們摯愛的、可愛的SUJIN在6月7日因一場突發事故，化作了天上的星星，家人和朋友已經陪伴著SUJIN走完她的最後一段路」。
另外，表姊誠懇請求，「喜愛SUJIN頻道的粉絲們，也能為她的最後一程獻上溫暖的哀悼與祈禱。為了讓家人完全平復悲痛、平安送走SUJIN，請在心中與我們同在。謝謝大家」。隨即引來網友不捨留言，SUJIN的社群也湧入不少人紛紛詢問，「一路好走」、「拜託告訴我是假的」、「是真的嗎？不會吧」、「願妳當個快樂的天使」。
而SUJIN 5月29日上傳與瑟琪的影片，這是兩人第一次在頻道中同框，大方分享私下的互動，過程相當愉快，當時SUJIN也開心發文，終於跟姊姊（表姊）一起拍片，「她居然成為我第二位登場的嘉賓！真的非常感謝姊姊願意來到我這小小的頻道當超級大嘉賓，姊姊我愛妳」。怎料12天過後，竟傳來SUJIN離世的消息，網友也立刻在瑟琪的社群留言安慰，但瑟琪目前尚未做出回應。
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