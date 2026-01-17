女團成員親吐黑暗過往！「練舞室發霉」靠電風扇換氣 身體慘留後遺症

記者王培驊／綜合報導

前女子團體Sugar成員Ayumi（伊藤由美）是在韓國和日本發展的韓國女歌手兼演員，她近日登上韓國綜藝節目，罕見談起過往偶像活動時期的艱辛環境，透露曾在「嚴重發霉的練習室」中練舞多年，也因此留下長期腸胃不適的後遺影響，引發關注。

前女子團體Sugar成員Ayumi（伊藤由美）透露過去偶像練習室的環境非常惡劣。（圖／翻攝自IG @iqaymiq）

節目本集以「腸道黴菌」為主題，從歷史、科學與醫學三個層面切入，探討壓力、飲食與腸道環境之間的關聯。伊藤由美以特別來賓身分現身，分享自身經歷時，神情顯得格外沉重，彷彿再次回到當年艱困的練習生歲月。

她透露，過去以偶像身分活動時，長時間在通風不良、黴菌滋生的練習室內練舞，空氣品質惡劣，甚至只能靠電風扇勉強換氣，「那時候根本沒有其他選擇」，一句話道盡當年的無奈，也讓棚內來賓聽得相當震驚。

除了惡劣的環境，伊藤由美也坦言，偶像活動期間行程緊湊、作息混亂，用餐時間極度不規律，再加上長期心理壓力，導致腸胃狀況始終不佳，經常感到腹部不適。她回憶，當時即使身體發出警訊，也只能咬牙撐過一次又一次的活動。

節目中，醫療專家也指出，長期處於高壓環境、不良空氣品質與飲食失衡狀態，確實可能影響腸道健康，甚至與腸內黴菌問題有所關聯。伊藤由美的親身經歷，也觀眾重新思考生活壓力與身體狀態之間的關係。

