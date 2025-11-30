女團成員連穎被封「蔡依林接班人」 慘遭酸民狠嗆曝心聲

連穎將推出個人EP《EZ》。李鍾泉攝

女團「HUR+」成員連穎（ERIN）將於12月3日推出個人EP《EZ》，今（30 日）率先舉辦簽售會，現場湧入大批粉絲，ERIN今以火力全開的唱跳表演揭開序幕，更在舞台上完成「秒變裝」絲滑褪衣舞，一轉身便俐落去除外套，露出緊緻小蠻腰與修長美腿，瞬間引爆尖叫聲不斷。

ERIN的預熱 MV〈Na$hley ADDachi〉推出後逼近百萬點閱，引發網友熱議，稱她是「蔡依林接班人」。對此，她謙虛又興奮地表示：「Jolin是我的神，我還要好好向神學習！」雖網路上出現不同聲音，甚至有網友留言「接班人我是不知道，妳說下班有在接（賣身體）我相信」很難聽，但她笑言不會走心，「我覺得超有創意」。

《EZ》裡的舞蹈「褪衣招牌動作」，出自ERIN的idea，因EP將推出服飾周邊，她向舞蹈老師提案「衣服應該融入舞蹈動作」，最終誕生這套象徵「女性勇敢、make it look EZ」的舞中變裝。外界認為尺度很大，她則解釋：「我的穿著本來就比較開放，完全不覺得尺度大啦！」

今簽售會上，她以「紅色戰服」亮相，呼應新歌熱辣節奏與EP的「紅紅火火」。連穎也大方談到自己的外型自信：「除了三點跟腳趾頭，其他都可以露。」透露因從小缺乏安全感，不愛露腳趾，但對鎖骨、肩膀、腰最有把握，甚至現場表演折腰、在腰部放上水瓶，讓粉絲驚呼連連。

