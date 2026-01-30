女團成員遭起底曾被關4年 鬆口女監生理需求內幕

艾軒（左起）、關關、王宥忻、Cony組成「F40」女團。(女神愛啪啪提供）

財富女神王宥忻領軍「F40」女團霸氣登場，30日受訪，她透露組團主因是希望將經歷過大風大浪離婚或經商失敗的女孩聚集，讓她們知道人生還是都很有機會的。

王宥忻提及與老公翁承旭（翁總）離婚時，一度慘賠上億，投資房產、虛擬幣還曾一天就賠千萬，兩人復婚後事業又開始一帆風順。其中成員Cony提及過去因合夥人好友掏空公司，捲款10億元潛逃，讓她被判7年入獄，實際坐了4年牢。回憶11年前的牢獄之災，她無奈表示在桃園監獄時，最多18人關在一起，一個人只有45公分的空間。

Cony透露實際的監獄生活與外界想像不同，受刑人在其中若有生理需求時，會討論、互相分享「小說哪一本有夾腳」，就如同男受刑人看寫真一樣，她們會在被窩中解決自己的生理需求，「我們都是很會看人臉色，服從標準不太會有欺負這種。」

另外，成員艾軒也分享自己慘遭前夫出軌的慘痛經驗，她痛心表示當時小三侵門踏戶當面嗆她：「妳賺錢很厲害又怎樣？妳老公又不愛妳。」她還在老公手機看到兩人的性愛影片，讓她痛下決心離婚，「對方淨身出戶，這十年我玩了三十個國家，花錢不太擔心。」她心寒表示前夫當時疑似一口氣劈腿多人，幸好自己目前財富上相對寬裕，前夫也改過自新，目前也有新家庭，各自安好。

