女團成員「擅自徵選啦啦隊」被抓包！公司列3罪狀 解約切割

女團AKB48 Team TP四期生成員范姜又恩，遭經紀公司好言娛樂正式宣布解約。根據公司聲明，范姜又恩涉及三項重大違約行為，包括未經公司同意自行承接影響公司形象的工作、擅自報名參加啦啦隊徵選，以及因個人誠信問題與他人發生爭執。

據了解，范姜又恩曾接拍延緩男性射精的產品廣告，此舉與偶像女團形象嚴重不符。此外，她還在未經公司同意的情況下，參加小龍女與電豹女的啦啦隊徵選活動，嚴重違反經紀合約內容。

最引發爭議的事件，是范姜又恩答應擔任舞蹈代課老師卻臨時失約。根據原任課老師在社群平台發文指出，雙方談妥代課事宜後，范姜又恩以路程遙遠為由索取一百元車馬費，老師也依約事先支付。然而代課當日，范姜又恩並未出現，僅以一句「很抱歉我忘記了」便失去聯繫，導致國小學生在教室內無人看管，原任課老師必須獨自面對家長與校方的質疑。

事實上，這並非范姜又恩首次引發爭議。去年她曾因違反規定遭停權一年，今年十月才剛宣布回歸，隨即又爆發多項違約行為。目前AKB48 Team TP官方網站已將范姜又恩的個人介紹下架。

經紀公司在聲明中表示，針對該藝人多次違反經紀合約義務之情事，公司已多次給予機會及勸導改正，但范姜又恩未見悔意，違約行為持續發生並造成公司商譽受損。因此依據雙方簽訂之經紀合約及相關法律規定，即日起終止雙方經紀合約關係，並保留法律追訴權。

