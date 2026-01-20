女團成員「請假考學測」缺席公演！被抓包上海出道 粉絲超怒：佔名額

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

女團AKB48 Team TP的成員翁曼綾近來爆出因為要考學測，所以有一段時間沒有參與團體活動，但卻被發現兼任上海的子團TSH48成員，引起其他粉絲不滿。

翁曼綾因為「兼任」問題引起粉絲不滿。（圖／翻攝翁曼綾IG）

據《CTWANT》報導，翁曼綾是AKB48 Team TP的4期生，身高170公分，長相清秀，人氣頗高，可是成為4期生不到一年，她就缺席2次公演，原因為身體不適，2024年7月時，她以個人學業規劃為理由，暫停在團體的所有活動，當時她還曬出手寫信提到，為了即將到來的學測，與家人、公司討論後，決定暫停活動，但會在社群媒體上更新近況，希望粉絲能夠等她。

去年1月翁曼綾考完學測後，卻沒有回歸團體，連社群媒體更新的頻率也不高，有粉絲發現她錄取了中國的中央戲劇學院，正當外界以為她要專心把重心放在學業上，沒想到去年底時，她突然宣布兼任AKB48體系、以上海為據點的姐妹團「TSH48」。

翁曼綾加入TSH48。（圖／翻攝翁曼綾IG）

雖然說在AKB48體系中本就有兼任成員的制度，但「兼任」的意思即是兩團的工作都要顧及，但翁曼綾暫停AKB48 Team TP的工作，卻跑去參加TSH48的活動，讓許多粉絲不滿，認為她對團體沒貢獻，還佔了團體一個名額，認為公司對「兼任」制度的規定模糊不清，應該要解釋清楚才對。

