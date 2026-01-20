女團成員「跳槽」上海出道！粉怒喊：擺脫她移籍

娛樂中心／曾詠晞報導



台灣女團「AKB48 Team TP」成員翁曼綾近期陷入一件爭議事件。她原於2024年7月以學測規劃為由宣布「暫停活動」，卻在考試結束後遲遲未回歸，甚至驚喜出現在上海姊妹團TSH48的成員名單中，宣布正式「兼任」。由於此前並沒有暫停原團工作卻在異地開啟新活動的案例，這種名為兼任，但實則疑似跳槽的行為，迅速在粉絲圈中受到熱烈矚目與質疑。









「AKB48 Team TP」成員翁曼綾近期因為「兼任」上海姐妹團TSH48而引發爭議。（圖／翻攝自IG ＠melodyyy_tpe48、微博 ＠48系公式博）

2024年7月翁曼綾在AKB48 Team TP臉書宣布將暫停工作，努力準備學測，並留下親筆信（左圖）希望粉絲能等她回歸「明年見！」。（圖／翻攝自臉書粉專《AKB48 Team TP》）

翁曼綾自 2023 年加入團體後，憑藉 170 公分的高挑身材與清秀氣質深受粉絲青睞，即便曾兩度因身體不適缺席公演，粉絲仍給予極大包容。2024年7月她透過手寫信深情告白，強調是為了「明年（2025年）1月的學測」才與家人、公司商討決定暫停活動，並承諾會努力充實自己，請粉絲「等等我」。然而，學測結束後，翁曼綾IG停止更新，隨後就有粉絲發現她疑似錄取中國中央戲劇學院，更無預警地在去年底宣布正式「兼任」 TSH48。

2024年3月、4月翁曼綾曾因身體不適，缺席2場公演，當時粉絲給予極大包容。（圖／翻攝自臉書粉專《AKB48 Team TP》）

上海TSH48在2025年12月底宣布翁曼綾正式兼任本團，消息一公布，引起台灣粉絲討論。（圖／翻攝自微博 ＠48系公式博）

翁曼綾在學測結束後並未回歸團體內工作，反而轉往中國上海兼任姊妹團重啟活動。（圖／翻攝自IG ＠melodyyy_tpe48）

雖然AKB48體系自2012年起便推行「兼任成員」制度，不少知名成員皆有相關經驗，但核心定義在於「兩團工作並進」。然而翁曼綾在AKB48 Team TP處於停工狀態，卻跨足上海姊妹團重啟活動，被認為是鑽規章漏洞。許多粉絲不滿表示，她對原本的團體毫無貢獻卻長期佔用名額，對其他努力付出、懷有偶像夢的女孩極度不公平，更直指現在的規範模糊不清，要求經紀公司必須出面釐清成員的歸屬權與活動限制，給予大眾一個合理的交代。

