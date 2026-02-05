女團爆與泫雅不合解散10年！昔成員現身哭曝遭霸凌 心碎親哥突身亡

記者陳宣如／綜合報導

曾經紅極一時的南韓女團4Minute成員許嘉允近日罕見重返螢光幕，她將在劉在錫主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中亮相。根據節目今（5）日釋出的最新預告片，許嘉允分享自己淡出演藝圈這幾年的近況，透露已在峇里島定居三年多，並少有談及過去曾遭遇的校園霸凌，以及親哥哥突然過世帶來的打擊，引起粉絲高度關注。

前韓國女團4Minute成員許嘉允已淡出演藝圈，目前在峇里島定居3年多。（圖／翻攝自《劉QUIZ ON THE BLOCK》YouTube）

影片中，許嘉允坦言，學生時期曾遭到霸凌，「我那時候選擇單方面被打」，內心的痛苦只能靠吞下食物來緩解，最終卻演變成暴食症，「直到下腹開始感到疼痛才停止暴飲暴食」。此外，她也談到哥哥病逝時的心情。許嘉允表示，哥哥生前長期患病，但病情在2020年12月突然惡化，最終不敵病魔去世。她回想父母當時悲痛欲絕，曾說出令人心碎的話：「你不在了，我們也想跟著你走」；至今談起六年前過世的哥哥，仍不免哽咽落淚。

廣告 廣告

許嘉允在節目中坦言自己曾遭遇校園霸凌，甚至患上暴食症。（圖／翻攝自《劉QUIZ ON THE BLOCK》YouTube）

歷經人生最黑暗的時期後，許嘉允選擇暫別演藝圈，搬往峇里島生活。這次公開現身，她透過節目罕見向外界說出心聲，也讓歌迷相當驚喜。網友在節目預告片底下留言寫道，「許嘉允好久不見，感覺面容變了很多…變得更溫和、也更自在的感覺。」、「在4Minute成員中，許嘉允是第一位登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》的，希望她未來能一直幸福。」顯示粉絲對她的關注依然熱烈。

許嘉允罕見公開自己的黑暗經歷，提及驟世的哥哥不免流下淚水。（圖／翻攝自《劉QUIZ ON THE BLOCK》YouTube）

關於她所屬的4Minute，該團由HyunA（泫雅）、南智賢、許嘉允、田祉潤、權昭賢五人組成，2009年出道後以〈Hot Issue〉、〈Crazy〉、〈Muzik〉等歌曲迅速累積高人氣，被視為二代女團代表之一。團體卻在2016年無預警宣布解散，當時甚至傳出解散原因與泫雅個人發展過於成功、與團員關係不佳有關；後來成員昭賢、祉潤在影片中公開澄清，續約討論時，全員才突然被公司告知解散決定。

4Minute在2016年無預警宣布解散，先前曾一度傳出泫雅（中）與其他成員不合。（圖／翻攝自韓網）

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

更多三立新聞網報導

大咖影帝妻驚爆遭校園霸凌！被學姐惡意狠踹、搶錢 超慘陰影全曝光

21週流產痛未平！姜恩菲婚禮後仍不登記 首度淚曝遭霸凌：打到耳膜破裂

泫雅跳舞中倒地！醫嘆「1事」＝癌症惡病質：女藝人都危險了

泫雅跳舞暈倒！身材再掀「太胖太瘦」爭論 粉絲嗆酸民：別再用外貌傷人

