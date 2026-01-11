女團金唱片後不想回國？「護照丟海底撈鍋裡」發完又秒刪 粉笑：太愛了

記者王培驊／綜合報導

LE SSERAFIM成員金采源。（圖／翻攝自IG @_chaechae_1）

韓國人氣女團LE SSERAFIM成員金采源在金唱片頒獎典禮落幕後，深夜在個人IG限時動態曬照，引發粉絲熱議。她上傳一張照片，畫面中將「韓國護照」伸向海底撈火鍋鍋底，似乎在餐桌上調皮擺拍。雖然該動態很快就被刪除，但仍被眼尖粉絲截圖瘋傳，讓網友紛紛笑說：「是不想回韓國了嗎？」

LE SSERAFIM成員金采源在IG上發出吃火鍋的照片，隨後馬上刪除。（圖／翻攝自IG @_chaechae_1）

由於護照象徵出入境與行程結束，金采源將護照伸入鍋底的舉動，被不少粉絲解讀為對台灣行程的不捨，有粉絲笑說：「是不是捨不得離開台北」、「采源好像不想回家」。也有人認為，這可能只是私下幽默小惡搞，並非有特殊含義。不過，「發完秒刪」的行為反而讓話題持續升溫，成為LE SSERAFIM來台行程中最意外的一幕。

網友留言也捕捉到趣味細節：「好像是發的當下還在店裡，但自己忘記」、「超好笑，突然變小帳」、「采源這是不想回韓國的意思嗎」、「發完秒刪，海底撈又贏了」、「想發小帳開玩笑不小心發到大帳嗎」、「這精神狀態太愛了」，整個事件充滿粉絲互動與趣味感。

采源發出在大巨蛋後台梳妝的美照。（圖／翻攝自IG @_chaechae_1）

回顧金唱片典禮，適逢40週年首度移師台北，LE SSERAFIM在10日晚間於台北大巨蛋登台演出〈SPAGHETTI〉與〈HOT〉。舞台上超過20名舞者以橘色系造型登場，高強度舞步搭配重拍節奏，氣勢全開，讓頒獎現場瞬間化身大型夜店。

