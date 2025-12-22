女團一次退出4成員不尋常！出道不到兩年急崩盤 官方說法遭質疑

娛樂中心／蕭翰弦報導

日本女團ME:I近期人氣高漲，不過成員竟一口氣退團4人。（圖／翻攝自官方Ｘ）

日本女團ME:I近期人氣高漲，不僅作品成績亮眼，出道僅7個月便登上《NHK紅白歌合戰》，被視為新一代最具潛力的女子團體之一。怎料今（22）日無預警拋出震撼彈，透過官方社群平台發聲明，一口氣宣布４名成員將於今年底正式結束團體活動，立刻引發日網軒然大波掀起熱議。

官方聲明指出，ME:I 成員 COCORO（加藤心）、RAN（石井蘭）、SHIZUKU（飯田栞月）與 KOKONA（佐佐木心菜），4名成員與所屬公司LAPONE GIRLS專屬經紀合約，將於2025年12月31日到期，ME:I 未來將以 7人體制繼續發展。團隊也在公告中向粉絲致歉，坦言此消息來得突然，也感謝4位成員一路以來為團體付出的努力與心血。

日本女團ME:I原本是11人制現在一口氣離開4成員。（圖／翻攝自官方YouTube）

ME:I 出身自選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS》，11名成員於節目中脫穎而出，並在 2024年4月正式出道。成團後發展迅速。然而在這光鮮亮麗背後，團體內部卻陸續傳出成員健康與活動調整狀況。早在2024年8月，成員 TSUZUMI便因適應障礙暫停活動；COCORO也在2025年3月以健康因素為由休養；RAN 則在 7月 因精神狀況不佳中止活動。至於 SHIZUKU，則於10月被爆捲入師兄JO1成員大平祥生的劈腿疑雲，因違反相關規定而被要求停止活動，接連變動讓粉絲開始感到不安。

對於同時4人集體離團的真正原因，《週刊文春》則拋出不同說法。報導引述知情人士表示，團體間並非外界想像不合，反而私下關係一直維持融洽，甚至有人私下吐露「真的受夠了」。爆料指出，4名退團成員對經紀公司的管理方式逐漸失去信任，若能在更理想的狀態站上舞台，她們其實希望繼續唱跳，此次離團並非完全出於個人意願。

