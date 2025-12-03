女團BABYMONSTER遭轟唱《Golden》難聽 原唱2度反嗆發聲：黑粉很遜

BABYMONSTER日前翻唱《GOLDEN》引發熱議。（圖／取自BABYMONSTER IG）

全球熱門動畫《Kpop獵魔女團》持續擴大其影響力，不僅獲得紐約影評人協會評選為最佳動畫長片，還入選奧斯卡候選資格名單，展現強勁氣勢。然而，韓國女團BABYMONSTER在MAMA頒獎典禮上翻唱劇中歌曲《Golden》時，卻遭到部分網友批評聲音不夠還原且難聽，引發原唱歌手REI AMI兩度在社群平台上發文反擊，呼籲粉絲停止貶低女性並挑撥對立。

BABYMONSTER日前翻唱《GOLDEN》引發熱議。（圖／取自BABYMONSTER IG）

《Kpop獵魔女團》的熱潮持續延燒，其中主題曲《Golden》的音樂影片已突破8.2億次觀看，成為全球樂迷追捧的熱門歌曲。這部動畫作品不僅獲得觀眾喜愛，更在專業領域獲得肯定，被紐約影評人協會選為最佳動畫長片。這個獎項通常被視為各大頒獎典禮的風向球，顯示《Kpop獵魔女團》在專業評審眼中的價值。此外，該作品也已入選為奧斯卡具備候選資格的35部動畫作品之一，展現其競爭實力。

廣告 廣告

然而，就在全球觀眾熱烈討論這部動畫的同時，一場在香港舉行的MAMA頒獎典禮上的表演卻引發了爭議。韓國女團BABYMONSTER在典禮上進行了《Golden》的翻唱表演，三位成員不僅在造型上還原了動畫中的元素，還頂著高難度歌曲的壓力以及全球直播的緊張氛圍完成了演出。雖然有許多觀眾欣賞她們的表演，但也有部分網友批評她們的歌聲不夠還原且不好聽，在網路上留下大量負評。

《GOLDEN》原唱反批網友。（圖／取自X）

面對這些批評聲浪，為動畫獻聲的歌手REI AMI忍不住在社群平台上發文回應。她表示，如果為了捧自己喜歡的歌手而貶低其他團體，這樣的行為真的很遜。REI AMI呼籲網友不要再貶低女性，也不要挑撥女性之間的關係。隨後，她又發布了第二篇文章，強調自己是懷著愛說這些話，並希望大家都能保持積極樂觀的態度。

更多 TVBS 報導

MAMA／〈APT.〉奪年度歌曲惹議！Rosé沒到場還打敗〈Golden〉

MAMA／陰間使者太敏感⋯ 《Kpop獵魔女團》Saja Boys演出沒了

美感恩節 梅西百貨遊行 估8180萬人出行

英國學校禁唱《Kpop獵魔女團》原因曝 家長：荒謬至極

