女團HKT48活動急喊卡！工作人員、追星妹子全中刀 福岡砍人嫌犯落網

記者陳宣如／綜合報導

日本福岡昨（14）日傍晚，在商業設施BOSS E・ZO FUKUOKA內發生持刀傷人事件，造成一名協助女團「HKT48」活動的44歲男性工作人員，以及一名前往附近巨蛋觀賞男團「Hey! Say! JUMP」演唱會的27歲女性觀眾受傷。事件發生時，兩團活動分別在附近舉行，現場聚集大量粉絲與觀眾，一度陷入混亂，因此HKT48緊急宣布中止活動。今（15）日福岡縣警察署證實，已逮捕一名30歲無業嫌犯山口直也，正進一步調查作案動機。

一名前往巨蛋觀賞日本男團Hey! Say! JUMP（圖）演唱會的27歲女性觀眾遭刺傷。（圖／翻攝自IG @heysayjump_official）

HKT48經紀公司表示，刺傷事件造成一名男性工作人員左胸遭刺傷，目前已送醫治療，所幸無生命危險。事件發生後，HKT48成員與工作人員皆已安全撤離，未有其他人員受傷。

原本，HKT48預定於當地時間傍晚6點，在BOSS E・ZO FUKUOKA內的HKT48劇場舉辦第19張單曲《半袖天使》劇場盤發售紀念線上握手會，事件發生後活動被迫緊急中止。官方表示，將與場館方面協商，進一步強化警備措施，以確保成員與工作人員安全；同時對報導中提及的其他受傷人士表示「衷心祈願所有傷者早日康復」。

日本女團HKT48握手會前夕，驚傳一名44歲男性工作人員遭刺傷。（圖／翻攝自X平台 @hkt48_official_）

警方表示，30歲的嫌犯山口直也今日已經被依「殺人未遂」罪名逮捕，他也坦承犯案，證實自己持有2把菜刀。事件中除了HKT48的男性工作人員胸口遭刺傷，另一名去追星的27歲女性觀眾則是背部中刀。由於案發地點周遭有許多偶像舉辦活動，常常人群密集，安全風險高，因此此案件發生後，也引發社會高度關注，並讓偶像活動安全議題成為焦點。

