女團HUR+ 連穎熱褲秀美腿 現場火辣熱舞喊：蔡依林是神

女團HUR+ 成員連穎ERIN 將於 12月3日 推出個人 Solo EP 《EZ》，今（30日）舉辦發片簽售會，她穿著熱褲嗅出緊緻小蠻腰與逆天長腿，現場唱跳粉絲尖叫不斷。先前她的預熱MV〈Na$hley ADDachi〉（台語：那系里ㄟ待記），點閱自然發酵，瞬間就要破百萬，在網路上更被瘋狂轉傳，被網友推為「蔡依林接班人」，但連穎謙虛說：「Jolin 是我的神！我還要向神好好學習、看齊！」



今天簽唱會ERIN 特別挑選 紅色戰服 登場，因為新歌是一首「火辣燙燙燙」的節奏系作品，也象徵這張 EP「紅紅火火」，她對自己最有自信的部位是「鎖骨、肩膀還有腰」。〈EZ〉MV 由導演薩禾豐操刀，「鑽石銀管頭」造型引起熱議，這個概念源自她與團隊到宜蘭兩天一夜開會時，髮型師形容她「像顆越來越閃亮的鑽石」，而量身打造的頭型竟只花 15 分鐘就完成！她笑說：「完全不重，還在雨裡反光得超美，我超滿意！」



談到家人的反應，她透露媽媽看到造型後竟說：「你像崔苔菁！」ERIN 本人笑到崩潰：「媽～這麼前衛的造型居然在你那年代就出現了！太前衛！」也有網友稱她像阿妹、像 Lady Gaga，她笑說：「像誰都感到榮幸啦！」



她從七歲開始跳舞、十多年舞台訓練、一次次反覆推翻重練-連穎ERIN 用〈EZ〉宣告，她已準備好從女孩、團員、舞者，走向能「獨自進攻主場」的唱跳女聲。她說：「我想把所有很難的事，都做得像呼吸一樣自然。」

