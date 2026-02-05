女團HUR＋開春報喜 預告辦專場飆歌

女團「HUR+」一開春宣布啟動年度企劃「9 of 9：ARCANA」，9位成員化身9張塔羅牌，把各自的人生故事、心境與成長全都唱進音樂裡宣告團體全面進化，將在27日登上Zepp New Taipei舉辦專場演唱會。

為了替專場暖身，HUR+日前搶先舉辦「9 of 9：ARCANA Fan Concert」作為初舞台，首度完整曝光9首Solo單曲，舞台上還搬出喜氣洋洋的大紅色馬年新春看板，9人一字排開向全場拜早年，齊聲祝福大家「馬年行大運、馬力夯、馬上賺錢」。

廣告 廣告

HUR+由選秀節目出身，最初由利善榛、裴頡、C.Holly、連穎、巴倫月、席子淇6位成員組成女團H奠定團體基礎後再參與《未來少女NEXT GIRLZ》的佟凱玲、林詩雅、香蘭3位新成員加入。

9位成員近來各自推出專屬Solo單曲，早在半年前開始運動、飲食控制，全力備戰舞台狀態，C.Holly成功瘦身10公斤，席子淇則開心說沒想過能夠擁有1首真正屬於個人的Solo作品，對這次的發歌機會感到格外珍惜。