女團HUR+ 9人9色專場演唱會 2/27正式啟動

臺灣新世代女團HUR+正式宣告邁入全新里程碑！HUR+首場大型專場演唱會《9 of 9：ARCANA》將於2月27日登上Zepp New Taipei開唱，9位成員首度以「9人9色」完整陣容站上專屬舞台，門票於今（27）日正式開賣，宣告屬於HUR+的風暴正式再起。

《9 of 9：ARCANA》為HUR+2025－2026年度野心企劃，概念以塔羅牌為靈感，將9位成員各自的性格、故事與能量轉化為不同象徵，打造專屬於每個人的音樂與舞台魅力。此前舉辦的《9 of 9 Fan Concert》初舞台，9首Solo單曲一次解鎖，震撼表現引爆粉絲熱烈迴響，也讓專場演唱會呼聲水漲船高。

HUR+從選秀節目一路淬鍊而來，被譽為「風暴新勢力」。由利善榛、裴頡、C.Holly、連穎、巴倫月、席子淇6位元老成員打下穩固基礎，並在《未來少女 NEXT GIRLZ》後正式迎來佟凱玲、林詩雅、香蘭3位新成員加入，9人女團陣容完整到位。成軍以來，她們以高強度唱跳與穩定現場實力，逐步站穩臺灣女團代表位置。

過去一年，HUR+聲勢持續攀升，不僅站上《超犀利趴》大型舞台，也與日本頂尖舞團avantgardey合作，展現接軌國際的舞台能量。團員個人發展同樣亮眼，音樂、綜藝與實境節目多線開花。隨著「9位成員、9首單曲」企劃全數交出漂亮成績單，HUR+也準備在2月27日的專場舞台上，全面釋放9人9色的最強魅力。

