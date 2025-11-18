女團MIMINOX上《小姐不熙娣》 吳姍儒姊弟亂入直播掀高潮

近來極受歡迎的女團「MIMINOX 」日前受邀上《小姐不熙娣》。（提爾娛樂事業提供）

由Mei、Penny、Cherry、Jennie 4位小妞組成的TikTok火紅女團MIMINOX最近根本「團播界的黑馬代表」，人氣一路衝到天花板。她們日前受邀上《小姐不熙娣》，結果一到現場直接開直播大秀招牌絕活，邊跳邊講、邊講邊撒嬌，完全把「怎麼吸引粉絲抖內」示範得淋漓盡致。主持人吳姍儒忍不住湊一咖，整個人黏在鏡頭前向觀眾招手求抖內，直播間被上千名粉絲擠爆。

MIMINOX自出道以來主打「創意舞蹈＋洗腦音樂＋高互動式直播」，靠短影音和舞台魅力圈粉無數，粉絲黏著度高到驚人。她們每月靠粉絲抖內就能創造逼近10萬美金（約300萬台幣）的火辣營收，堪稱TikTok女團的印鈔機，連綜藝節目都搶著邀她們分享祕技。

tiktok女團「MIMINOX 由（左至右）Penny、Mei、Jennnie與Cherry組成。（提爾娛樂事業提供）

日前MIMINOX上《小姐不熙娣》直接現場開直播和粉絲互動，主持人吳姍儒直接擠進畫面嘗鮮，結果有粉絲留言「是吳宗憲的女兒」！嚇得她笑說：「對！我是他女兒，不要罵我！」另一主持人派翠克在一旁大笑說：「吳宗憲的兒子也有來！」來賓鹿希派一聽便直接大入鏡，還邀約觀眾趕緊抖內，讓直播間high到不行。

一手打造MIMINOX的提爾娛樂豪砸1,800萬元建置專業訓練基地，從錄影棚、舞蹈室到後製室一應俱全，打造「團播偶像」的全新產業模式，希望讓大家看到直播也能是藝術結合科技和人心的全新舞台形式。MIMINOX也預告未來將拓展更多舞台表演機會，並準備發行單曲讓粉絲們收藏。

