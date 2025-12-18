女團STU48前成員榊美優 公布18歲照片！認花百萬整形

曾經是日本偶像團體STU48一員的榊美優，最近在社群平台X上公開了自己進行外貌改造前後的對比寫真，引發了廣大討論，許多網友都稱讚她的整形手術非常成功，現在的她簡直就像換了一個人似的。

根據日本媒體《Nishispo》的報導，現年23歲的榊美優，有著152公分的身高與38公斤的體重，為了追求更美麗的外表，她投入了600萬日圓（約合新台幣121萬元）進行整形，現在的她轉型成為一位分享整形經驗和美妝技巧的網路紅人。她說：“我現在比五年前更加有自信，改變外貌可以徹底地改變你的生活。”

許多網友紛紛留言表示：「她簡直就像變了個人，我認為她的整形手術非常成功」、「實在是太可愛了吧」、「變得好可愛喔，不只是女生，男生也很值得參考」、「相當有勇氣公布之前的照片，值得鼓勵」。

榊美優也提到，她一開始想要進行整形，是因為「我想要變得可愛，這樣才能在偶像團體中更受歡迎」，但她現在體認到，整形不應該是為了迎合他人，而是取決於你自己是否想要有所改變。

