女報案稱高鐵列車會爆炸！警檢查是「虛驚」女遭移送法辦

今（21）日傍晚，有一名彭姓女子報案指稱，高鐵833車次會爆炸等語，立即引起警方注意，不過警方會同高鐵人員前往檢查時，並未發現爆裂物，彭姓女子也被警方帶回偵訊，被依恐嚇公眾罪嫌逮捕，移送地檢署偵辦。

一名彭姓女子報案稱高鐵833車次有爆裂物會爆炸，警方檢查後證實虛驚一場，彭女也被依法移送地檢署。（圖／警方提供）

今日傍晚16時20分許，鐵路警察局高雄分局接獲高鐵台南站通報，有一名彭姓女乘客反映，所搭乘高鐵833車次會爆炸等語，立即指派左營所及偵查隊人員，會同高鐵公司人員對833車次列車，進行全車安全檢查，但最後並未發現爆裂物。

由於19日台北才發生張文隨機攻擊事件，這次高鐵接獲民眾報案有爆裂物，不敢掉以輕心，出動警力荷槍實彈，徹底檢查，有乘客在社群平台上發文詢問，左營站原定16時55分發車的144車次列車，延遲至17時05分，大約晚了10分鐘才發車，不知道什麼原因，還有民眾看到整個列車的乘客都被請下車，氣氛一度很緊張，所幸最後只是虛驚一場。

而報案ˇ的彭姓女子也被警方逮捕，並被依恐嚇公眾罪嫌帶回警局調查，後續將依法移請台南地方檢察署偵辦。警方呼籲，民眾勿隨便發布不實訊息，以免造成民眾恐慌以及肇致本身法律刑責。另旅客如有發現可疑人、事、物，請撥打110報案電話，本分局將立即派員處理，共同維護旅運安全。

