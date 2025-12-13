女報案竟遭警員偷拍「AI合成裸照」？連借廁所都遭殃 受害者傳不止一人

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

一名女網友昨（12）日在社群發文指控，2年前因案到派出所製作筆錄，結果竟被警員偷拍，甚至利用AI合成裸露的性影像，直到日前收到檢察官的傳票才得知這件事情，讓她感到非常震驚。這篇貼文引起了大量網友的關注，其中還有一名疑似也是同案受害者的網友留言表示，她是在派出所借用廁所時被偷拍的，昨日偵訊時也在場。而目前相關單位尚未對此事作任何回應。

女網友2年前因案到派出所製作筆錄，結果竟被警員偷拍，甚至利用AI合成裸露的性影像，直到日前收到檢察官的傳票才得知這件事情。（示意圖／photoAC）

該名網友在Threads上提到，日前她突然收到檢方的傳票，要處理個人資料的保護案件，這才發現原來是她在2年前報案做筆錄時，遭到警員偷拍並將影像用AI合成裸露畫面，而且受害者不只她一人，讓她直呼真的太誇張。

廣告 廣告

在貼文的留言區中，一位疑似是其他受害者的女性回應，聲稱自己昨日也出庭應訊了，她是因在派出所借用廁所時被偷拍。她表示如果原PO有需要，自己願意與她一起聘請律師提告並要求賠償。

這篇文章發布後，吸引了大批網友關注，大家紛紛留言表示難以置信，「一般都是AI去合成警察，第一次看到警察去合成被害人的」、「之前創意私房的加害者也是一堆警察、老師、醫生、律師」、「壞人不分職業、性別，不要因為正向的刻板印象，減少自身的安全防範意識」。

對於這篇貼文中的指控，相關單位到目前為止仍未做出任何回應。

更多FTNN新聞網報導

日本公務員北捷中山站再度偷拍裙底！累犯被起訴 檢方求刑1年6月

南投噁警偷拍女同事洗澡！被抓包急刪檔 下場慘曝

知法犯法！新北警校園約砲9人還拍片上傳X 10萬元交保

