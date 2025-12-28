女墜樓亡家屬質疑「草率結案」警方澄清：家屬無異議才開相驗證明書

記者洪正達／高雄報導

針對家屬質疑，鼓山分局表示當時已和家屬確認死因無異議才開出相驗證明書。（示意圖／翻攝畫面）

高雄鼓山區11月間發生一起死亡案，現年25歲的女子被發現墜樓身亡後，檢警獲報到場調查、鑑識、相驗判定死因，如今事發已過一個月，死者母親質疑檢警判定死因部分過於草率，但警方澄清當時相驗完畢後，也確認家屬對死因無異議，才開出相驗證明結案，並無草草了事。

鼓山分局指出，這起案件發生於11月20日早上10點多，警方獲報明誠四路有救護案件，經警方與消防人員到場後，發現死者林姓女子（25歲）已無呼吸心跳，現場初步研判無外力介入及打鬥痕跡。

警方也針對在場的林姓男友（30歲）依照程序製作筆錄、檢附相關卷證，並於11月21日報請檢方相驗，並確認家屬對死亡原因無異議後，開立相驗證明書結案。

