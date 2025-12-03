女士官體重超標不想退伍找同僚竄改BMI 開庭稱家境清寒才想繼續留營 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

桃園陸軍某部隊一名廖姓女士官，因年度體檢BMI超過標準，恐將無法繼續留營，於是找林姓人事官幫忙協助變造體檢表，最終成功獲得留營，但不久後東窗事發，2人被移送法辦，桃園地檢署今年10月也依偽造文書罪將2人提起公訴。法院審理時，廖女稱家境清寒，她一人要負擔全家生計才會想出這個辦法，而林男則說因為長官希望留營人數越多越好，所以才配合廖女，法官諭知本案改為簡式審判程序，並將於近日宣判。

廣告 廣告

檢方調查，廖女與林男皆在桃園的陸軍某部隊的人事單位任職，而廖女在2023年度體檢時，因BMI值超過標準，不符合留營標準，廖女為了想繼續待在部隊，找來林男商量，之後2人決定以竄改體檢表的方式企圖瞞天過海。

去年3月28日當天，林男以手寫紙條浮貼方式，將廖女的個人年度體格分類檢查表「BMI」欄位複檢結果，更改為合格數據的25.26，然後再將這份體檢表複印後交給廖女，廖女再持這份造假的影本向部隊申請留營，果然順利取得志願留營3年資格。孰料不久後東窗事發，部隊察覺有異，報請桃園憲兵隊將廖女及林男2人移送法辦。

檢方認為，廖女與林男所為，涉犯《陸海空軍刑法》行使變造公文書罪嫌，檢方偵結後，依偽造文書罪嫌將2人提起公訴。

本案在法院審理時，廖女表示，部隊要求先繳志願留營資料，她知道自己體重過重不合格，為能申請繼續留營，將不合格體檢資料交給林姓人事官後，請人事官幫忙上呈長官爭取繼續留營，主要是她要負擔家中生計。

廖女表示，她月薪約5萬5000元，每月需繳2萬償還父親之前代墊的大學學費外，還要支付家中開銷，她還有1對弟妹仍在就學中，母親身體也不好，只能趁休假回家照顧。她若無法繼續留營就要退伍，因為家中經濟需要他協助，她才希望能繼續留營。

林男則解釋，若廖女體檢結果不合格將無法繼續留營，單位長官希望留營的人數越多越好，針對BMI值不合格部分，看看是否能有更改條件，為免廖女因體檢不合格必須退伍，他才會幫忙變造資料；林男的辯護人也向法官求情表示，廖女與林男事後都深刻悔改，在部隊也受到懲處，請法官考量2人沒有前科紀錄，盼能從輕量刑、給予緩刑機會。

廖女與林男也向法官表示，希望能以勞動服務或捐款方式獲得緩刑，並請求法官給予自新機會，保證不會再犯，法官諭知辯論終結，全案將於近日宣判。

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

人妻返家驚見丈夫帶狐狸精 浴室「一袋保險套」成偷情鐵證

中油三接傳爆浮報百億 世曦、中油13人訊後均請回

【文章轉載請註明出處】