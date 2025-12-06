女士官「營區內激戰」換錢還債 他遭撤職埋怨：要Ｘ外面1500元一堆

記者林昱孜／台北報導

郭姓下士因為在營區內與女中士激戰遭撤職。（示意圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）

陸軍第三地區支援指揮部郭姓下士，獲悉同單位女中士急欲還債，便答應對方以性行為換取金錢，兩人在營區內激戰，東窗事發後，軍方召開人評會決議將其撤職，並停止任用3年。郭員不服提告，台北高等行政法院認為軍方處分有理駁回。全案可上訴。

判決指出，郭姓下士於113年3月至5月間，得知女中士急需借款，因而雙方約定以性行為作為借貸條件，2人在營區4樓沐浴間發生性行為，整件事情會曝光，始因女中士父親指控男方性侵。軍方將性侵部分含送憲兵隊依法偵辦，而在營區內發生性行為部分，經召開人評會後，將郭員撤職並停止任用3年，形同丟了飯碗及退休金。

郭員強調雙方為你情我願，不服軍方未經徹查就做出撤職處分，提起行政訴訟。法官認為，郭員遭受處分，並非雙方發生性行為，而是地點選在營區內違反軍紀，且勘驗兩人之間對話包括「從下禮拜一開始吧記得帶保險套」、「你要在裡面還是外面旅館」、「（營區）裡面就好了吧」，認定軍方調查屬實。

法官同時根據人評會中紀錄發現，在面對上校詢問動機時，郭員回答：「我只能說就是被她騙去」、「如果我要Ｘ，我就講了外面1500的一堆」，認為他價值觀明顯偏頗，不認為在營區內發生性行為已違反「營內親密行為」態樣數重度違失。

法官認為郭員身為士官幹部，卻帶頭違反性別分際規範，且知法犯法情節重大，軍方依《國軍人員違反性別分際懲罰基準參考表》將其列為「重度違失」，核予撤職並無違反比例原則、適法有據，駁回郭員之訴。全案可上訴。

