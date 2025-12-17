《女外科2》朱軒洋、王大陸、薛仕凌都出事！蔡淑臻出面回應

蔡淑臻今晚出席台灣服飾設計師協會主辦的「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」。(記者潘少棠攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕蔡淑臻今晚出席台灣服飾設計師協會主辦的「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」，她製作、主演的影集《村裡來了個暴走女外科》第二季男主角一波三折，從朱軒洋到王大陸，接二連三出事，如今零負評的薛仕凌也爆閃兵風波。

問她有沒有跟薛仕凌聯繫？她說「有關心薛仕凌」，至於談話時，對方有沒有道歉，她傻笑回「我們聊的不多」，是否對《女外科》續集的男主角接二連三都出事感到很苦惱？她以一貫四兩撥千斤態度，微笑回：「敬請大家期待！」

而她主演的電影《左撇子女孩》叩關奧斯卡國際電影類別，進入15強，她直呼很興奮，「凌晨起來上廁所滑手機，看到消息就睡不著了。」

