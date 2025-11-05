《女外科2》男主又出事！薛仕凌閃兵「是否再換角」 電視台回應了

記者趙浩雲／台北報導

藝人閃兵風波燒不停，一直保持良好形象的金鐘視帝薛仕凌昨（4）日驚傳主動自首，閃兵藝人再添一位。而他最近接下《村裡來了個暴走女外科2》男主角演出，該劇的男主角人選一波三折，先是朱軒洋捲入劈腿爭議，接著傳出人選之一的王大陸爆出閃兵、教唆傷人，如今薛仕凌也是閃兵一族，至於後續是否會換角，電視台也做出回應。

據了解，薛仕凌於4日先前往新北永和警分局，準備向承辦閃兵案的小隊自首閃兵，承辦小隊請示檢察官後，直接將薛仕凌帶往新北地檢署，直接由檢察官進行問訊，歷經1個多小時的問訊後，檢方依妨害兵役及偽造文書罪嫌，諭知薛仕凌30萬元交保。

薛仕凌還是有望出現在螢幕上。（圖／CATCHPLAY 提供）

朱軒洋因演出《村裡來了個暴走女外科》爆紅，但沒過多久就爆出感情風波，第二季一度傳出要找王大陸接演男主角，不過還未正式定案就爆出閃兵爭議。根據《聯合新聞網》報導，其實公視和劇組從頭到尾都沒找過王大陸，完全為誤傳。

《女外科2》的男主角，週刊之前報導由零負評的薛仕凌出線，但蔡淑臻曾尷尬表示自己被下了封口令，不能再回應選角問題。如今薛仕凌也出事，讓劇迷崩潰表示一直等不到續集「根本受詛咒！」，至於會不會再次換角？電視台方面低調回應《三立新聞網》記者表示：「目前第二季已殺青，預計不會重剪。」

