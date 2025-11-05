《女外科2》被詛咒？蔡淑臻連換3男伴都出事 公視回應薛仕凌閃兵

【緯來新聞網】蔡淑臻擔任發起人兼主演的影集《村裡來了個爆走女外科2》，不知為何男主角相繼出事，首先是第一季的朱軒洋陷入感情風波，再來傳出第二季要換成王大陸，結果他竟閃兵被抓還扯進教唆打人案，最後終於選中得獎機器薛仕凌，順利開拍也殺青。沒想到昨（4日），薛仕凌竟也加入閃兵一族，讓不少戲迷憂心該劇：「是不是被詛咒？」

蔡淑臻（右）和薛仕凌才剛拍完《女外科2》。（圖／翻攝薛仕凌臉書）

《村裡來了個爆走女外科2》難道是受到詛咒？備受討論。因為第一季的朱軒洋劈腿遭換角，外傳有找王大陸談第二季男主角，但他捲入教唆打人及閃兵事件，最後《女外科2》由薛仕凌演出。



現在戲都殺青，他卻爆出閃兵，對於薛仕凌的戲份是否刪除？公視表示：「《女外科2》劇組與公視表示尊重司法程序與當事人說明，目前製作作業依原計畫進行，團隊將全力確保作品品質，感謝各界的理解與支持。」



《村裡來了個爆走女外科》第一季叫好又叫座，蔡淑臻因此奪下金鐘影后，每回出席活動都會被追問第二季進度。不過在製作期間一波三折，最後蔡淑臻被下封口令，不再對外發言。現在拍完又出事了，許多網友心死，要蔡淑臻主演的「小劉醫師」不用執著找男主角，不管是單身還是找女友都ok。

