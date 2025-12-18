《女外科2》陷男主角魔咒！蔡淑臻被問薛仕凌近況 尷尬認了：有關心

記者趙浩雲／台北報導

台劇《村裡來了個暴走女外科》由蔡淑臻自製自演，還讓她更成功奪下金鐘獎最佳女主角，攀上演藝生涯高峰。不過，外界高度期待的第2季卻籌備長達3年，過程屢傳波折，原本傳出合作的多位男演員接連捲入爭議，也讓網友戲稱該劇彷彿遇上「男主角魔咒」，蔡淑臻17日出席「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」被問到此事也尷尬回應。

蔡淑臻被問到續集選角狀況一波三折，先是朱軒洋捲入劈腿爭議，接著傳出人選之一的王大陸爆出閃兵、教唆傷人，如今薛仕凌也因為成為閃兵一族，被笑說這部戲根本陷入男主角魔咒裡，但目前確定不會再換角「目前第二季已殺青，預計不會重剪」，將由薛仕凌版本撥出。

蔡淑臻被問薛仕凌反應尷尬。（圖／記者趙于瑩攝影）

蔡淑臻17日晚間以一襲亮眼造型出席，被問到續集選角狀況一波三折，她僅笑著回應：「希望大家期待，多多關注。」並未多做說明，態度相當保留。至於是否關心近期深陷風波的薛仕凌，她表示「我有關心薛仕凌，但是我們聊的不多」。

