女夜店續攤遭鎖廁所侵犯！友目睹竟加入…事後辯稱：你情我願

高雄地方法院近日審結一起發生於夜店與KTV的侵犯案件，嚴姓男子與葉姓男子深夜到夜店狂歡，結識一名女子，卻在續攤過程中對酒後意識不清的被害人下手。法院審理後，認定兩人違反女子意願，分別涉犯強制性交與共同強制猥褻罪判刑。





被害人在高雄夜店後至KTV續攤時，因微醺失去行動自制，遭嚴男拉入公廁反鎖並強行侵犯，法院依證據判決兩名被告有罪。（示意圖／由AI輔助生成）

夜店續攤公廁驚悚案 女子微醺遭強行侵犯

判決指出，2023年1月15日凌晨，嚴男與葉男前往高雄某夜店飲酒作樂，期間結識女子「小花」（化名）。隨後一行人轉往KTV續攤。期間，小花因飲酒呈現微醺狀態，意識與行動能力明顯受影響。嚴男見狀，便趁機將她拉至KTV內的公廁，並將門反鎖，不顧對方多次表達拒絕、閃躲並出言制止的情況下，仍強行侵犯得逞。

法院認定葉男明知對方非自願仍加入猥褻行為，兩名被告事後辯稱「你情我願」、質疑被害人反應，不符證據與常理。（示意圖／由AI輔助生成）





葉男尾隨未制止反加入 事後兩被告堅稱「你情我願」遭法官打臉

法院進一步指出，當時葉男尾隨其後，發現兩人進入廁所後曾上前敲門查看，卻沒有制止，反而在明知對方非自願的情況下加入猥褻行為。事後其他友人察覺小花神情異常，上前關心追問，小花情緒崩潰，案件因此曝光並報警處理。事後嚴男、葉男挨告，兩人都不否認曾在KTV公廁內與小花發生性行為，卻堅稱是「你情我願」，否認有任何強制行為，還透過辯護人質疑被害人行為反應，試圖以「為何會與陌生人離開包廂」、「為何不即刻呼救或激烈反抗」等說法，主張小花未符合一般人期待中的「完美被害人」。

法官綜合驗傷報告與被害人證述，認定兩名被告違反意願犯行成立，分別判處4年4月與3年1月有期徒刑，全案仍可上訴。（示意圖，非當事人／民視新聞資料照）

法官不採信「你情我願」辯詞 認定違反意願重判實刑

法院審酌多項證據後，並未採信兩名被告說詞。小花在偵審期間多次陳述，當下因事發突然，加上兩名男子體型壯碩、人數居於劣勢，自己一時無法反抗，因恐懼而僵住，不知如何應對。相關驗傷報告亦顯示，小花處女膜有兩處新撕裂傷，案發後更出現創傷後壓力症候群相關症狀，需接受心理治療。法官認為，兩人為滿足私慾，無視被害人意願，犯後還沒有悔意，試圖狡辯，浪費司法資源，也沒達成和解或賠償，犯後態度惡劣。最終依據相關罪證，判處嚴男犯強制性交罪，處有期徒刑4年4個月；葉男則依二人以上共同強制猥褻罪，判處有期徒刑3年1個月，全案仍可上訴。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

